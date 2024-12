«Φάντασμα στη Μηχανή»

Ένα από τα έργα αυτά, το «Η Βιογραφία ενός Λογισμικού» παραγωγής 2024, αποτελεί το πρώτο αφηγηματικό έργο κινούμενης εικόνας στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με την χρησιμοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων και για αυτό επιλέχθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «DIGITAL on STAGE: Unleashing the Performing Arts Experience through Digital Innovation», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συμπεριληφθεί στον επίσημο κατάλογο ως παράδειγμα καλής πρακτικής, όσον αφορά την εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων στην τέχνη.