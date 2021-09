«Fantastic Beasts»: Το σίκουελ (χωρίς τον Τζόνι Ντεπ) έχει τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η νέα ταινία έχει και πάλι την υπογραφή του Ντέιβιντ Γέιτς στη σκηνοθεσία και της Ρόουλινγκ στο σενάριο, σε συνεργασία με τον Σκοτ Ρόουλς, τα «ίχνη» του οποίου υπάρχουν σε όλες τις ταινίες Χάρι Πότερ. Το «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» θα αφηγηθεί για άλλη μια φορά τις περιπέτειες του Νιουτ Σκαμάντερ και της παρέας του Έντι Ρεντμέιν, δεκαετίες πριν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη πατήσουν το πόδι τους στο Χόγκουαρτς.

Αλλά βεβαίως η Warner Bros. δεν πρόκειται να αφήσει μία από τις κερδοφόρες παραγωγές της να πάει χαμένη, οπότε το τρίτο από τα συνολικά πέντε σίκουελ του franchise, θα έχει τίτλο «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» και θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 15 Απριλίου 2022, όπως ανακοίνωσε το στούντιο την Τετάρτη.

