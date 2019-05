Φεστιβάλ Αθηνών: Τριπλάσια η προπώληση του πρώτου δεκαπενθημέρου

Αναλυτικά τα σημεία διανομής του ημερολογιακού εντύπου εδώ: http://greekfestival.gr/kykloforise-to-imerologiako-entypo-programma-toy-festival-athinon-epidayroy-2019/

Προπώληση εισιτηρίων:

Ταμεία Φεστιβάλ Αθηνών: Πανεπιστημίου 39 (στοά Πεσμαζόγλου). Τα ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θα λειτουργούν καθημερινά 10:00-16:00 και Σάββατο 10:00-15:00. Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8938112 (Δευτέρα έως Κυριακή 09:00-21:00)

Ηλεκτρονική αγορά: greekfestival.gr και www.ticketmaster.gr

Για ομαδικές αγορές (20+ άτομα): 2103222720 και tickets@greekfestival.gr

Εισιτήρια ΑμεΑ στο email : tameia@greekfestival.gr

* Το κοινό μπορεί να αγοράσει εισιτήρια για το σύνολο των παραγωγών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Συγκεκριμένα, αναμένεται πολύ σύντομα η προπώληση για τις παραστάσεις Kanata (Ρομπέρ Λεπάζ, Μέγαρο Μουσικής), Μουσικό θέατρο της πρωτοπορίας και αρχαία μύθοι (Λυρική Σκηνή, Μικρή Επίδαυρος), Lucy. Tutorial for a ritual (arisandmartha, Πειραιώς Ε), It’s not about if you will love me tomorrow, μέρος 2 (Ανδρονίκη Μαραθάκη, Πειραιώς Ε), καθώς και για τις παραστάσεις του Ανοίγματος στην πόλη όπου θα υπάρχει εισιτήριο 5€ (Σινε-παρμένη, A New Era (?), Φθογγικά πάθη, Young Greek Classics, προβολές στον κινηματογράφο Λαΐς).