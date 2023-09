Φεστιβάλ Δράμας: Ο Χρυσός Διόνυσος στην «Αρκουδότρυπα» των Χρ. Παπαδάκη και Στ. Ντινόπουλου

H «Αρκουδότρυπα» της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, απέσπασε το Χρυσό Διόνυσο στην τελετή απονομής των βραβείων του 46ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου.

Η ταινία, μια ιστορία ενηλικίωσης στην ελληνική επαρχία, γυρισμένη στην Ελάτη Τρικάλων, αφηγείται τη σχέση δύο νεαρών γυναικών σε ένα χωριό της Πίνδου -μία σχέση φιλίας και υπόγειας ερωτικής έλξης που τελικά βγαίνει στην επιφάνεια σε μία κρίσιμη καμπή της ζωής των δύο ηρωίδων. Η Χαρά Κυριαρζή, μία από τις δύο πρωταγωνίστριες, κέρδισε και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.

Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιος Ντινόπουλος μετά την απονομή του βραβείου. Alexandros Iconomidis

«Γυρίσαμε την ταινία με ελάχιστα λεφτά», αποκάλυψαν παραλαμβάνοντας το βραβείο οι δύο νέοι δημιουργοί, «αναζητώντας χρήματα μέσω crowdfunding, με τη στήριξη των φίλων μας αλλά και την βοήθεια των γιαγιάδων του Στέργιου που φιλοξένησαν τα παιδιά στο σπίτι τους στο χωριό. Είναι μια ταινία φτιαγμένη μόνο με αγάπη και πολύ πάθος. Θέλαμε να κάνουμε μια ταινία για τους νέους στην επαρχία, για να νοιώσουμε αυτήν την τρυφερότητα, ένα καταφύγιο αγάπης στον κόσμο που ζούμε».

Αποσπώντας το Χρυσό Διόνυσο, η Αρκουδότρυπα γίνεται αυτόματα η πρώτη ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην διαδικασία ανάδειξης των βραβείων Όσκαρ μικρού μήκους.

Το ίδιο θα συμβεί με το φετινό Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του 46ου DISFF το οποίο απονεμήθηκε στο «Aqueronte» σε σκηνοθεσία Manuel Munoz Rivas από την Ισπανία, μια ταινία που παρουσιάζει τις σπάνιες ιδιότητες του αμιγώς οπτικού κινηματογράφου και ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε η κριτική επιτροπή, «αποτελεί μια υπενθύμιση της δύναμης του νερού, μιας δύναμης της φύσης που μπορεί να είναι τόσο ζωτική όσο και καταστροφική, όπως είδαμε πρόσφατα…». Η ταινία απέσπασε και το βραβείο «Ανθρώπινες αξίες» της Βουλής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Εύα Στεφανή, «είναι μια πρόταση για τα Όσκαρ ενάντια στον εμπορευματοποιημένο κινηματογράφο της κατανάλωσης. Μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε από άλλους να μας χρηματοδοτήσουν».

Νωρίτερα, η Εύα Στεφανή απέτισε φόρο τιμής στην Αλίντα και τον Σωτήρη Δημητρίου, τον Δημήτρη Χαρίτο, τον Λευτέρη Ξανθόπουλο και τον Λάκη Παπαστάθη που δεν είναι πια κοντά μας, χαρακτηρίζοντάς τους «πατέρες» για την γενιά της. Και προσέθεσε πως «ο κινηματογράφος πρέπει να σε κάνει να ζαλίζεσαι από επιθυμία και έξαψη».

Οι καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία, έριξαν τη βαριά σκιά τους στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Δράμας, την εβδομάδα που πέρασε. Σχεδόν όλοι στην τελετή απονομής των βραβείων είχαν μια κουβέντα να πουν για τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα, όμως η νεανική ορμή και αισιοδοξία των δημιουργών έριξε το δικό της φως στο σκοτάδι.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας Γιάννης Σακαρίδης, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, τους οποίους κάλεσε να ανέβουν στη σκηνή, όλους τους δημιουργούς που κατέκλυσαν την πόλη, το κοινό που γέμισε ασφυκτικά τις αίθουσες, αλλά και τους Δραμινούς που ήταν παρόντες στις προβολές περισσότερο από άλλες χρονιές. «Ως δημιουργοί, με τις ταινίες μας, στεκόμαστε πάντα δίπλα στον ανθρώπους που δοκιμάζονται, όπως τώρα», υπογράμμισε. «Ευτυχώς, ένα μικρό φωτάκι ελπίδας άναψε ο Λάνθιμος με τη βράβευσή του στο Φεστιβάλ Βενετίας».

Τα βραβεία, μοιράστηκαν σε πολλές ταινίες, κυρίως νέων δημιουργών. Με αρκετές ωστόσο διακρίσεις έφυγε ο βραβευμένος (πρόπερσι) με Χρυσό Διόνυσο Μανώλης Μαυρής για το «Midnight Skin» του, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο EFA (Διεθνές Διαγωνιστικό), ένα βραβείο που τον οδηγεί πιο κοντά στην τελική πεντάδα για τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ένα σημαντικό βραβείο στο Διεθνές Διαγωνιστικό, αυτό της καλύτερης ταινίας από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, απέσπασε άλλη μια ελληνική ταινία, ο «Ανορθόδοξος» του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου.

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό, ο Αργυρός Διόνυσος - Βραβείο σκηνοθεσίας «Τώνια Μαρκετάκη» δόθηκε στην ταινία «Αερολίν» του Αλέξη Κουκιά-Παντελή που απέσπασε και το βραβείο Σεναρίου (ο Μιχάλης Μαθιουδάκης το μοιράστηκε με τον σκηνοθέτη), ενώ το βραβείο Ντοκιμαντέρ, κέρδισε, εν μέσω χειροκροτημάτων, ο Νεριτάν Ζιντζιρία (που πριν 11 χρόνια είχε φύγει από τη Δράμα με τον Χρυσό Διόνυσο) για την ταινία του «Φῶς ἐκ Φωτός».

Όσο για το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας, το πήρε ο Ανδρέας Μάρκου για την ερμηνεία του στην ταινία «Buffer Zone» του Σάββα Σταύρου.

Στο Διεθνές Σπουδαστικό Διαγωνιστικό το GRAND PRIX STUDENT πήρε η ταινία «Klette» του Michael Abay από το Βέλγιο, ενώ μια ελληνική ταινία, ο «Αχινός» του Alex Scholz απέσπασε το βραβείο διανομής.

Στο ολοένα και πιο δημοφιλές Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, η κορυφαία διάκριση, το βραβείο ελληνικής σπουδαστικής ταινίας «Φρίντα Λιάππα», απονεμήθηκε στην ταινία «Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου, ενώ το βραβείο σκηνοθεσίας κέρδισε «Το Χάος που άφησε πίσω της» του Νίκου Κολιούκου. Στην ταινία έλαμψε η νεαρή Μαρίνα Σιώτου που έφυγε με το βραβείο καλύτερης ερμηνείας του τμήματος.

Το βραβείο Σεναρίου απέσπασε η Νίνα Αλεξανδράκη για την ταινία «Ημερολόγιο μιας Σεξουαλικής Μοναξιάς» σε σκηνοθεσία της ίδιας, ενώ το βραβείο Ντοκιμαντέρ του Εθνικού Σπουδαστικού πήγε στην ταινία «Athens, My love του Δημήτρη Κεχρή.

Το Βραβείο Κοινού κέρδισε με διαφορά η Αντιγόνη Καπάκα για την ταινία της «A piece of liberty». To βραβείο ανακοίνωσε ο Γιάννης Χριστοδούλου, υπεύθυνος της πλατφόρμας του DISFF o οποίος έδωσε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φετινή διοργάνωση: από τη Δευτέρα και μέσα σε 5,5 μέρες, η πλατφόρμα του Φεστιβάλ δέχτηκε 442.000 επισκέψεις από 37.000 μοναδικούς χρήστες.

Η Βαρβάρα Δούκα, πριν απονείμει τις διακρίσεις του Pitching Lab, ανακοίνωσε πως από φέτος τα βραβεία mentorship μετονομάζονται σε βραβεία «Στάθης Παρασκευόπουλος», προς τιμήν του πολύτιμου εκπαιδευτή και συνεργάτη του Φεστιβάλ που έφυγε τόσο πρόωρα πριν λίγο καιρό. Ενώ ο Ηλίας Δημητρίου, εκπροσωπώντας την ΕΡΤ, είπε πως φέτος οι βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Δράμας θα προβληθούν στην πλατφόρμα ERTFLIX.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος Λευτέρης Χαρίτος, «παράλληλα με τη σπουδαία βράβευση του Γιώργου Λάνθιμου με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας αλλά και με τη γιορτή της μικρού μήκους φόρμας εδώ στην Δράμα, η χώρα μας πνίγεται από άκρη σε άκρη και ταυτόχρονα βιώνει την παράλογη και σοκαριστική βία ανθρώπων που στρέφονται ενάντια σε συνάνθρωπό τους. Από αυτήν την άποψη δεν μπορούμε να γιορτάζουμε. Όμως η τέχνη υπάρχει για να μας φέρνει αντιμέτωπους με τη σκοτεινιά και τελικά να μας τραβάει και πάλι προς το φως. Και αυτό έκαναν 35 διαγωνιζόμενες ταινίες εν μέσω όλου αυτού του ολέθρου».

Αναλυτικά τα βραβεία:

Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος

Χρυσός Διόνυσος: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου

Αργυρός Διόνυσος - Βραβείο Σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη: Αλέξης Κουκιάς-Παντελής για το Αερολίν

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: Φῶς ἐκ Φωτός του Νεριτάν Ζιντζιρία

Βραβείο Σεναρίου: Μιχάλης Μαθιουδάκης, Αλέξης Κουκιάς-Παντελής για το Αερολίν

Βραβείο Drama Queer: Buffer Zone του Σάββα Σταύρου

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Το Καλοκαίρι που Παρατήρησα για Πρώτη Φορά τον Ηλιο να Δύει του Αστέρη Τζιώλα

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Ανδρέας Μάρκου, Buffer Zone του Σάββα Σταύρου

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Χαρά Κυριαζή, Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου

Βραβείο Ηχου: Νίκος Κωνσταντίνου, Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

Βραβείο Σχεδιασμού Hχου: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος, Στέλιος Κουπετώρης, Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Μοντάζ: Μάριος Κλεφτάκης, Αριζόνες του Γιώργου Ηλιόπουλου

Βραβείο Φωτογραφίας: Μανού Τιλίνσκι, Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Πέτρος Σωτηρόπουλος & The Aqua Barons, Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Βραβείο Ενδυματολογίας Ιουλία Σταυρίδου: Rectifier + Tzo, Good Girls Club: A Virginity Odyssey των Λήδας Βαρτζιώτη, Δημήτρη Τσακαλέα

Βραβείο Σκηνογραφίας: Αρτεμις Φλέσσα, Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Βραβείο Ειδικών Εφέ: Morgan Hildebrand & Aurélia Monnier, Fiona Bourgeois, Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ και Κομμώσεων: Ελίνα Τράντου, Good Girls Club: A Virginity Odyssey των Λήδας Βαρτζιώτη, Δημήτρη Τσακαλέα

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος

Grand Prix 2023: Αχέροντας, Μανουέλ Μουνιόθ Ρίβας

Βραβείο Σκηνοθεσίας: The Open House, Julieta Lasarte

Βραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2023»: Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης: Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE: Apostles of Cinema, Darragh Amelia, Gertrude Malizana, Jesse Gerard Moango, Cece Mlay

Ειδικές Μνείες: The River and the Labyrinth, Ian Capillé | The Age Of Innocence, Maximilian Bungarten

Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών

Grand Prix Βραβείο Φρίντα Λιάππα: Η Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Το χάος που άφησε πίσω της του Νίκου Κολιούκου

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: Δημήτρης Κεχρής, για την ταινία Αθήνα, αγάπη μου

Βραβείο Σεναρίου: Νίνα Αλεξανδράκη, για την ταινία της, Ημερολόγιο μιας σεξουαλικής μοναξιάς

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Φαμπρίτσιο Μούτσο, για την ταινία Θερμοκήπιο του Γιώργου Γεωργακόπουλου

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Μαρίνα Σιώτου, για την ταινία Το χάος που άφησε πίσω της του Νίκου Κολιούκου

Βραβείο Φωτογραφίας Ντίνος Κατσουρίδης: Γιώργος Καραβούλιας, για την ταινία Πώς να ανάψεις τσιγάρο χωρίς να καείς του Κωνσταντίνου Σπανουδάκη

Βραβείο Μοντάζ: Αντουάν Φλάχαουτ, για την ταινία Η Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου

Βραβείο Σκηνογραφίας: Αναστασία Μαστρακούλι, για την ταινία Little doggie του Γιώργου Ντούνη

Βραβείο Σχεδιασμού Ηχου: Μάσιμο Ντελ Γκάουντιο, για την ταινία Η Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών

Grand Prix Almost Famous: Klette by Michael Abay, Βέλγιο

Rising Star: Phalène, Sarah-Anaïs Desbenoit, Γαλλία

Student Queer Loud and Proud: Kokuryo: the untold story of bb. Undas 2019, Diokko Manuel Dionisio, Φιλιππίνες

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Animation

Βραβείο Animation - Asifa Hellas Yannis Vasileiadis: Teacups, Αλεκ Γκριν, Φίνμπαρ Γουότσον (Αυστραλία, Ιρλανδία)

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: The Tornado Outside της Μαρίας Τομάζου

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Short And Green

Drama Green Award: Seagulls scream on the weekend by Maria Stuut, Frederik Stuut, Ολλανδία

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Time to live by Hawar Rehimi, Ιράκ, Ιράν

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος KIDDO

Best Kiddo Film: Crab day, Ross Stringer (Ην. Βασίλειο)

Ειδική Μνεία: ATIVIO, pieces of wood, Juliette Boucheny (Γαλλία, Τόγκο)

Βραβείο Διανομής

Αχινός, Αλεξ Σολτς

Βραβείο Κοινού

A Piece of Liberty της Αντιγόνης Καπάκα

Βραβεία DRAMA PITCHING LAB #10

Βραβείο Finos Films: «The Station», Iσίδωρος Ροδαστάκης, Δημήτρης Κωτσέλης, Ελλάδα

Βραβείο ΕΚΚ: «My tears, a sea for Jakarta to sink», Andrea Nirmala Widjajanto, Annisa Adjam, Iνδονησία

Βραβεία Mentorship: «Heaven on Earth», Μάρτιν Βαλέχος, Χιλή | «The Blind Man at the End of the World», Τζέικ Μουνιός, Φιλιππίνες

Ανεξάρτητα Βραβεία

Έπαινος Ενωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC): Σωτήρης Τζατζάκης για την ταινία Το Καλοκαίρι που Παρατήρησα για Πρώτη Φορά τον Ηλιο να Δύει του Αστέρη Τζιώλα

Βραβείο ΟΚΛΕ (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας): Αερολίν του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

Βραβείο Onassis Culture: Super του Νικόλα Κούλογλου

Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της ΕΤΕΚΤ (Εταιρίας Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης): Η Πολυθρόνα στο Πεζοδρόμιο της Mαίρης Κολώνια

Βραβείο ΠΕΚΚ (Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου): Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Βραβείο FIPRESCI (Διεθνής Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου) για το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: The Silence Of The Banana Trees, Ενεος Τσάρκα

Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών Βουλής της Ελλήνων για το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: Αχέροντας, Μανουέλ Μουνιόθ Ρίβας

Info

Οι ταινίες του 46ου DISFF θα προβάλλονται online στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ έως τη Δευτέρα 11/9 στις 23.00.

Το επόμενο ραντεβού είναι στην Αθήνα, στις 26-29 Oκτωβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, όπου θα παρουσιαστεί το σύνολο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας και θα διεξαχθεί εργαστήριο pitching.