Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η τελετή έναρξης σε εικόνες

Στη συνέχεια στη σκηνή του Ολύμπιον ανέβηκαν η κα Ζαλαντό και ο κ. Ανδρεαδάκης οι οποίοι ευχαρίστησαν τους συντελεστές της μικρού μήκους ταινίας που εργάστηκαν αφιλοκερδώς γι’ αυτή, καθώς επίσης και τους υποστηρικτές, τους χορηγούς, τους χορηγούς επικοινωνίας, τις εταιρείες διανομής και όλους όσους στηρίζουν το φετινό Φεστιβάλ. Ο κ. Ανδρεαδάκης αναφέρθηκε σύντομα και στην ταινία έναρξης του 59ου ΦΚΘ, τους Κλέφτες καταστημάτων του ιάπωνα δημιουργού Χιροκάζου Κόρε-Έντα. Το φιλμ, το οποίο κέρδισε φέτος τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών και θα βγει στις αίθουσες από την εταιρεία διανομής One from the Heart, «μιλά για τους έσχατους της κοινωνίας μας, αυτούς που ζουν στο περιθώριο της κανονικότητάς μας και ωστόσο παραδίδουν μαθήματα ανθρωπιάς και ξεγυμνώνουν το περίβλημα του καθωσπρεπισμού», όπως σημείωσε ο κ. Ανδρεαδάκης. Η τελετή ολοκληρώθηκε με ένα βίντεο-μήνυμα του σκηνοθέτη Χιροκάζου Κόρε-Έντα ο οποίος, αφού ευχαρίστησε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ευχήθηκε καλή προβολή στο κοινό του, αναφέρθηκε στη χρονιά που συμμετείχε για πρώτη φορά σε αυτό το 2004 με την ταινία του Κανείς δεν ξέρει, αλλά και την αναπάντεχη συνάντησή του στη Θεσσαλονίκη με έναν από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες, τον Ισπανό Βίκτορ Ερίθε, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος του Φεστιβάλ τότε.