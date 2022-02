Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Έρχεται με συναρπαστικές ταινίες και παγκόσμιες πρεμιέρες

Το αυτοβιογραφικό Anima - My Father’s Dresses (διεθνής πρεμιέρα) της Γερμανίδας Ούλι Ντέκερ φέρνει στο προσκήνιο μια οικογενειακή ιστορία που αμφισβητεί στερεότυπα και καθιερωμένους ρόλους, ενώ το Long Live My Happy Head (διεθνής πρεμιέρα) των Όστιν ΜακΚάουαν και Γουίλ Χίουιτ μάς διδάσκει πώς η τέχνη και το χιούμορ μπορούν να ξορκίσουν τον φόβο του θανάτου, μέσα από την ιστορία ενός κομίστα που παλεύει με τον καρκίνο.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, το 2nd Chance (διεθνής πρεμιέρα) του Ραμίν Μπαράνι ξεδιπλώνει την απίθανη και βαθιά αμφιλεγόμενη ιστορία του εφευρέτη του αλεξίσφαιρου γιλέκου. Στο ντοκιμαντέρ A House Made of Splinters (διεθνής πρεμιέρα), ο δανός σκηνοθέτης Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ (νικητής του Χρυσού Αλέξανδρου στο 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με το The Distant Barking of Dogs), εστιάζει τη ματιά του στους αφανείς ήρωες του ουκρανικού εμφυλίου, οι οποίοι προσφέρουν διέξοδο και καταφύγιο στα παιδιά που έχουν χάσει τα πάντα.

Στο συγκινητικό Off the Rails (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) του Πίτερ Ντέι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα όνειρα διαφυγής δύο νεαρών αθλητών του παρκούρ διαπλέκονται με ένα αγιάτρευτο τραύμα που στοιχειώνει την παιδική τους ηλικία.

Το Spanton vs The French Police (παγκόσμια πρεμιέρα) της πολυσχιδούς γαλλίδας δημιουργού Οβιντί μάς υπενθυμίζει πως η βία κατά των γυναικών παραμένει μια ανοιχτή πληγή του κόσμου μας, ρίχνοντας φως σε μια υπόθεση που συντάραξε τη γαλλική κοινωνία.

Στο Turn Your Body to The Sun (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) της Ολλανδής Αλιόνα φαν ντερ Χορστ, έρχεται στο φως η τραγική ιστορία ενός σοβιετικού στρατιώτη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που βίωσε τόσο την αιχμαλωσία στα χέρια των Ναζί όσο και τα σταλινικά γκούλαγκ.

Τέλος, το Young Plato (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) των Ντέκλαν ΜακΓκραθ και Νέσα Νι Χιανάιν εξερευνά πώς ο Πλάτωνας και ο Νίτσε έρχονται να ανατρέψουν τις καταπιεστικές και στενόμυαλες παραδόσεις σε ένα καθολικό σχολείο της Ιρλανδίας.

Στο τμήμα Newcomers, το Caught in the Headlights (παγκόσμια πρεμιέρα) του Γάλλου Τομά Ντεβούζ μάς συστήνει μια θεατρική κολεκτίβα που δίνει ζωή και πνοή σε ένα απομονωμένο χωριό της Γαλλίας.

Το animation ντοκιμαντέρ Eternal Spring (παγκόσμια πρεμιέρα) του Καναδού Τζέισον Λόφτους ανασυστήνει μια απίθανη ιστορία πολιτικής ανυπακοής που σόκαρε το κινεζικό καθεστώς.

Στο Golden Land (διεθνής πρεμιέρα) της Φινλανδής Ίνκα Άκτε, ο πυρετός του χρυσού οδηγεί έναν νεαρό Φινλανδο-Σομαλό να εγκαταλείψει τη βαρετή ασφάλεια της Φινλανδίας για μια τρελή περιπέτεια στο Κέρας της Αφρικής.

Στο ντοκιμαντέρ Melting Dreams (παγκόσμια πρεμιέρα) της Χάιντι Κάντσλερ από τη Σλοβενία, τρεις νεαρές σκιέρ από το Αφγανιστάν ταξιδεύουν στην Ευρώπη με σκοπό να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, με τελικό προορισμό την αμήχανη ενηλικίωση και την απομυθοποίηση του παραδείσου της Δύσης.

To Robin Bank (παγκόσμια πρεμιέρα) της Άνα Τζιράλτ Γκρις από τη Βαρκελώνη αφηγείται την ιστορία ενός σύγχρονου Ρομπέν των Δασών, που λήστευε τράπεζες αντί για τον Σερίφη του Νότιγχαμ.

Στο Sirens (διεθνής πρεμιέρα) της, βραβευμένης με Emmy, αμερικανο-μαροκινής δημιουργού Ρίτα Μπαγκνταντί, επιβιβαζόμαστε στο ταραχώδες ταξίδι που βιώνουν τα μέλη της πρώτης γυναικείας μέταλ μπάντας στη Μέση Ανατολή, βαδίζοντας προς τη σεξουαλική, κοινωνική και πολιτική αφύπνιση.

Στο The Devil’s Drivers (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) των Ντάνιελ Καρσέντι και Μοχάμεντ Αμπουγκέτ, δύο βεδουίνοι οδηγοί ρισκάρουν τη ζωή τους για να περάσουν παράνομους εργάτες στην Παλαιστίνη, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του ισραηλινού στρατού.

Tέλος, το What Remains on the Way (διεθνής πρεμιέρα) των Γιάκομπ Κρέζε και Ντανίλο ντο Κάρμο απεικονίζει το μεταναστευτικό δράμα μέσα από την ιστορία μιας νεαρής μητέρας και των τεσσάρων παιδιών της, που ξεκινούν το επικίνδυνο ταξίδι από τη Γουατεμάλα με προορισμό τις ΗΠΑ.