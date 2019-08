Φεστιβάλ Βενετίας: Ολα τα βλέμματα στη Μόστρα - Οι πρεμιέρες και τα τιμώμενα πρόσωπα

Daniele Venturelli via Getty Images VENICE, ITALY - AUGUST 27: Atmosphere (Palazzo del Cinema) during the 76th Venice Film Festival at on August 27, 2019 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage,)

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia) ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη, στο Λίντο της Βενετίας. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ θα παρουσιάσει νέες ταινίες και θα υποδεχθεί κινηματογραφιστές, παραγωγούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς και σινεφίλ από όλο τον κόσμο, σε μια μεγάλη γιορτή για την έβδομη τέχνη. Η Βενετία φιλοξενεί το παλαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο (το πρώτο διεξήχθη τον Αύγουστο του 1932) και προάγγελο των Οσκαρ, καθώς ταινίες όπως οι «Roma», «A Star Is Born», «Gravity», «The Shape of Water» κ.α, απέσπασαν μετά τη Βενετία, βραβεία από την Ακαδημία και μάλιστα στις σημαντικότερες κατηγορίες. Φέτος, ανάμεσα στο πρόγραμμα του φεστιβάλ και τα διαγωνιστικά τμήματα, πρεμιέρα θα κάνουν ταινίες των Ρόμαν Πολάνσκι, Ρόι Αντερσον, Ολιβιέ Ασαγιάς, Χιροκάζου Κόρε - Εντα, Τζέιμς Γκρέι, Στίβεν Σόντερμπεργκ και Νόα Μπαοουμπαχ. Ωστόσο η συμμετοχή περισσότερων ανδρών σκηνοθετών και παραγωγών - πόσο μάλλον και ανδρών που στο παρελθόν κατηγορήθηκαν για απρεπή συμπεριφορά προς το γυναικείο φύλο - έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της ανισότητας μεταξύ των φύλων και την πολύ μικρή συμμετοχή γυναικών κινηματογραφιστών στο φεστιβάλ. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρονιά που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο 2019 που διεξάγεται παράλληλα με αυτό της Βενετίας, ένα 35% των ταινιών έχουν σκηνοθετηθεί από γυναίκες. Μάλιστα, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, η σκηνοθέτης Τζένιφερ Κεντ, που πέρυσι προβλήθηκε στη Βενετία η πολυσυζητημένη ταινία της «The Nightingale», αποχώρησε από την κριτική επιτροπή που ήταν μέλος, λόγω της έλλειψης γυναικών σκηνοθετών.

Οι ταινίες Ταινία έναρξης του φεστιβάλ είναι η «Αλήθεια» του Κόρε - Εντα («Κλέφτες Καταστημάτων», Χρυσός Φοίνικας), με πρωταγωνιστές τους Κατρίν Ντενέβ, Ζιλιέτ Μπινός και Ιθαν Χοκ. Στο διαγωνιστικό τμήμα, συμμετέχουν 21 ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές τον Χρυσό Λέοντα διεκδικούν και οι: «Ad Astra» του Γκρέι με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, «The Laundromat» του Σόντερμπεργκ σε παραγωγή Netflix με πρωταγωνιστές τους Μέριλ Στριπ και Γκάρι Ολντμαν, «An Officer and a Spy» του Πολάνσκι, «About Endlessness» του Αντερσον, «Marriage Story» του Μπαοουμπαχ με πρωταγωνιστές τη Σκάρλετ Γιόχανσον, τον Ανταμ Ντράιβερ και τη Λόρα Ντερν, «Wasp Network» του Ασαγιάς και «Joker» του Τοντ Φίλιπς. Πρεμιέρα στο φεστιβάλ θα κάνει και η ταινία σε παραγωγή Netflix, «The King» με πρωταγωνιστές τους Τίμοθι Σαλαμέ, Τζόελ Ετζερτον, Σον Χάρις, Ρόμπερτ Πάτινσον και Λίλι-Ρόουζ Ντεπ). Το «The King» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες του εξωτερικού και το φθινόπωρο θα είναι διαθέσιμο στο Netflix. Η νέα ταινία του Κώστα Γαβρά, «Ενήλικοι στο Δωμάτιο» («Adults in the Room») βρίσκεται εκτός διαγωνισμού, αλλά θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη και εστιάζει στις συναντήσεις του στο Eurogroup το 2015. Η πολυβραβευμένη σκηνοθέτης Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη θα παραβρεθεί στη Μόστρα για την πρεμιέρα της μεσαίου μήκους ταινίας της, «Ηλεκτρικός Κύκνος». Η ταινία θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος. Στο φεστιβάλ θα εμφανιστεί και το μοντέλο, επιχειρηματίας και fashion blogger-influencer Κιάρα Φεράνι. Το ντοκιμαντέρ «Chiara Ferragni - Unpressed» έχει θέμα τη ζωή της Φεράνι και σηματοδοτεί τη 10η επέτειο από την ίδρυση της ψηφιακής της πλατφόρμας, «The Blonde Salad». Κριτική επιτροπή Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού φεστιβάλ είναι η σκηνοθέτης Λουκρέσια Μάρτελ από την Αργεντινή. Η επιτροπή της οποίας θα προεδρεύσει η Λουκρέσια Μαρτέλ, θα αποτελείται από εννέα προσωπικότητες της Έβδομης Τέχνης και του πολιτισμού και θα απονείμει οκτώ βραβεία στις 7 Σεπτεμβρίου, ανάμεσά τους ο Χρυσός Λέοντας.

Τιμητικά βραβεία Τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα (Leone d’Oro) για το σύνολο της καριέρας του θα παραλάβουν ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ και η ηθοποιός Τζούλι Αντριους για το σύνολο της καριέρας τους. «Ο Αλμοδόβαρ δεν είναι μόνο ο σημαντικότερος και με τη μεγαλύτερη επιρροή ισπανός σκηνοθέτης μετά τον Λουίς Μπουνιουέλ, αλλά είναι και αυτός που μπόρεσε να προσφέρει το πιο διαρθρωμένο, αμφιλεγόμενο και προκλητικό πορτραίτο της Ισπανίας στη μετά Φράνκο εποχή», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο διευθυντής της Μόστρα της Βενετίας Αλμπέρτο Μπαρμπέρα. «Είναι τόσο μεγάλη η τιμή που επιλέχθηκα για να παραλάβω τον Χρυσό Λέοντα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας είναι αναγνωρισμένο ως ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Ευχαριστώ τη Μπιενάλε για αυτή την αναγνώριση της δουλειάς μου και ανυπομονώ να παραβρεθώ στην όμορφη Βενετία τον Σεπτέμβριο για αυτή την περίσταση», είπε η Άντριους. Το τιμητικό βραβείο Jaeger-LeCoultre Glory 2019 πηγαίνει στον Γαβρά, σε ειδική τελετή στις 31 Αυγούστου στη Σάλα Γκράντε στο Λίντο.

