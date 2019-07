«Chiara Ferragni - Unpressed»: Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κιάρα Φεράνι, στο Φεστιβάλ Βενετίας

View this post on Instagram

GUYS: I’m almost crying for happiness to announce that the docu-film about my life will be presented at the 2019 Venice film festival 😭😭😭 Thank you @elisamoruso for directing this film and making my childhood dream come true ❤️ I couldn’t be more excited for you to see it!⁣ Follow @chiaraferragniunposted for all the updates and thank you @labiennale for believing in this amazing project #ChiaraFerragniUnposted ⁣ “Chiara Ferragni - Unposted” sarà nella Selezione Ufficiale – Sezione Sconfini durante la 76 Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia. ⁣ Chiara Ferragni si racconta o meglio affida il suo racconto ad uno sguardo femminile, sensibile nel descrivere la psicologia dei suoi personaggi e completamente lontano dal mondo della moda e dei social ma senza pregiudizi nei confronti di questi e soprattutto di Chiara, quello della regista Elisa Amoruso.⁣ Chiara Ferragni cercava per il suo docufilm un regista che fosse donna, italiana e che avesse le doti per documentare il suo lato più vero, più puro e magari più segreto, legato a tanti altri aspetti e momenti della sua vita. E’ così è stato sin dal primo incontro tra Chiara ed Elisa.⁣ Elisa Amoruso è riuscita attraverso il suo obiettivo da regista donna ad instaurare con Chiara un rapporto così profondo, una vera e propria “alchimia” che porta alla nascita di questo progetto che racconta, per la prima volta attraverso il cinema, un percorso terapeutico di apertura,di scoperta e di confronto sincero. ⁣ Il titolo di questo docufilm “Chiara Ferragni, Unposted”, rivela il suo punto di vista, intimamente e diversamente da come solitamente lo condivide attraverso i social, affrontando argomenti mai trattati prima e che sveleranno una Chiara Ferragni mai vista fino ad oggi #ChiaraFerragniUnposted