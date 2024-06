Φιλόξενη Τέχνη

Οι φετινοί νικητές του Διαγωνισμού Τέχνης 2024 μας συστήνουν τα έργα τους

Μία αξέχαστη περφόρμανς σε πιθάρια

Το Σάββατο 15 Ιουνίου παρακολουθήσαμε τα εγκαίνια της έκθεσης των νικητών, που περιελάμβαναν μία μοναδική εικαστική-ηχητική περφόρμανς με επίκεντρο το έργο Six Breaths per Minute της Μαρίας Λουίζου , το πρώτο που, πριν λίγο καιρό, στήθηκε στον εξωτερικό χώρο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, αποτελώντας το νέο απόκτημα της συλλογής του Ιδρύματος: μία πολύ ιδιαίτερη σύνθεση από πιθάρια παραδοσιακής, κρητικής τεχνοτροπίας, που δημιούργησε με την συνεργασία ντόπιων τεχνιτών.

Ο Κήπος των Γλυπτών

Επιστρέφοντας και κλείνοντας την επίσκεψή μας στο Minos Palace, περιηγηθήκαμε και στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα έργα των περσινών νικητών του art prize: της Μάρως Φασουλή (Nomadic Murals), του Αλέξανδρου Λάιου (Day) και της Γιαπωνέζας Ami Yamasaki (Whispers travel and whisper to you again). H τελευταία, δημιούργησε ένα έργο που θυμίζει φτέρωμα πουλιού από λευκό χαρτί σε έξι αποχρώσεις του άσπρου, αποτελούμενο από 350.000 κομματάκια χαρτιού κομμένα στο χέρι (!). Η δουλειά της ήταν τόσο κοπιαστική ώστε σχεδόν έχασε την αίσθηση του δαχτύλου της. Ομως το αποτέλεσμα την δικαίωσε: η εγκατάστασή της ήταν ταυτόχρονα ηχητική (vocal), αφήνοντας ένα ισχυρό ψυχικό αποτύπωμα στον επισκέπτη.