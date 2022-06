Συναντώντας τα υπέροχα «Plásmata» λίγο μετά τη δύση στο Πεδίον του Άρεως

«Quantum Memories» Refik Anadol (2021) Βίντεο, σύνολο δεδομένων με περισσότερες από διακόσιες εκατομμύρια εικόνες ανοιχτής πρόσβασης με θέμα τη φύση (διάρκεια 18 λεπτά). Πηνελόπη Γερασίμου

Πρώτα είναι ένα δυνατό φως ορατό από τον δρόμο, που όσο σβήνει η μέρα γίνεται όλο και πιο έντονο. Ύστερα και καθώς φτάνεις στην κεντρική είσοδο, οι εκτυφλωτικά μεταβαλλόμενες εικόνες του «Quantum Memories» που μοιάζουν να ρέουν έξω από την οθόνη. Και μετά όσα συμβαίνουν μπροστά και δίπλα: έφηβοι καθισμένοι οκλαδόν, μεγαλύτεροι και νεότεροι, κάποιοι καταγράφοντας με το κινητό, περαστικοί που έτυχε να βρεθούν στο σημείο και αιφνιδίως επιβραδύνουν -τι είναι αυτό στο Πεδίον του Άρεως;- όλοι απορροφημένοι από τη δύναμη της ονειρικής ψηφιακής σύνθεσης. Λίγα μέτρα πιο πάνω, πίσω από τον έφιππο ανδριάντα του Κωνσταντίνου, το σκηνικό αλλάζει. Το τριγωνικό «Polymorphic» συγκεντρώνει κυρίως πιτσιρίκια που παίζουν με τη διαδραστική εγκατάσταση η οποία μετατρέπει αλγοριθμικά τις κινήσεις τους σε μία άλλη, εντελώς φουτουριστική εκδοχή τους.

Μέχρι το μεγάλο φινάλε με το καθηλωτικό «Divided», έναν χωρισμένο σε δύο ημισφαίρια τεράστιο κόκκινο πλανήτη, ύψους 22 μέτρων, μια Γη διχασμένη που ρίχνει φως στη βαθιά σημασία των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων αυτού του πλανήτη, η εντύπωση για την υπαίθρια έκθεση της Στέγης «Plásmata: Bodies, Dreams, and Data» που φιλοξενείται (ιδανικά) στο Πεδίον του Άρεως μέχρι τις 10 Ιουλίου και υποδέχεται καθημερινά 5.000 - 6.000 επισκέπτες, είναι ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εικαστικά γεγονότα της Αθήνας.

«Polymorphic» Matthew Niederhauser, Elie Zananiri, John Fitzgerald (2022) Διαδραστική εγκατάσταση Stelios Tzetzias

Εικοσιπέντε έργα μεγάλων διαστάσεων, περισσότερα από 250 τετραγωνικά μέτρα έργων LED, βίντεο, διαδραστικές εγκαταστάσεις, 3D scanning, γλυπτά, φωτιστικές εγκαταστάσεις, mapping, ψηφιακές ταινίες, animation, όχι μόνο στις γνωστές διαδρομές αλλά και στα πιο απρόσμενα παρτέρια και ξέφωτα του πάρκου, γίνονται νησίδες ενός άλλου κόσμου, απρόσμενα γοητευτικού, σχεδόν ανεξήγητα οικείου.

Το «Planet City», μια φανταστική πόλη για 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ένα βιώσιμο μέρος όπου θα μπορούσε να ζήσει ολόκληρος ο πληθυσμός της Γης, καταλαμβάνοντας μόλις ένα τμήμα της, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα παραδιδόταν στην άγρια φύση (τι τολμηρό όνειρο!), το εξαιρετικά δημοφιλές «Happiness» με ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ σ’ ένα μικρό τσιμεντένιο κτίριο που θυμίζει φαρμακείο και μας μιλά για φάρμακα, παυσίπονα και αντικαταθλιπτικά, χάπια που μπορούμε να πάρουμε για να μεταβάλουμε τη συναισθηματική μας πραγματικότητα, ο περίφημος «Frank», η ψηφιακή Πυθία που δίνει χρησμούς (ναι, δέχεται ερωτήσεις στα αγγλικά και απαντά σε όλα τα βασανιστικά ερωτήματα), το «We Live in an Ocean of Air», μια υπερμεγέθη ορθογώνια οθόνη με μια γιγαντιαία σεκόγια, αρχέτυπο της ζωής, την οποία διαπερνούν εσωτερικά ποταμοί οξυγόνου, νερού και άνθρακα (ένα ψηφιακό δέντρο που συγκατοικεί με τα φυσικά δέντρα του πάρκου), αλλά και το εκπληκτικό «Virtual Embalming» με την ταριχευμένη (σαν πίνακα του Κλιμτ), Ιζαμπέλ Ιπέρ, την Κιμ Πιρς και τη Μισέλ Λαμί που απαθανατίζονται στις υπέρτατες φαντασιώσεις τους, σε ένα ψηφιακό μνημείο του αιώνιου εικονικού σώματος, είναι μόνο μερικά από τα συναρπαστικά έργα της έκθεσης.

«Happiness» Dries Verhoeven (2019) Εγκατάσταση Πηνελόπη Γερασίμου

Παρά το γεγονός ότι οι 70 εργαζόμενοι της Στέγης οι οποίοι βρίσκονται κατά μήκους του περιπάτου είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν στοιχεία για τα εκθέματα, ενώ παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα να διαβάσουμε ή να ακούσουμε περισσότερα σκανάροντας με το κινητό τα QR code στη σήμανση των έργων, η ανάγκη για πληροφορία έρχεται σε δεύτερο χρόνο. Η συνάντηση με τα ονειρικά αυτά Plasmata δεν απαιτεί προπαίδεια και διαμεσολάβηση, συγκινεί και εκπλήσσει με την πρώτη ματιά, για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς τρόπους τον καθένα, όλους ανεξαιρέτως και κυρίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

«We Live in an Ocean of Air» Marshmallow Laser Feast (2018) Βίντεο. Μπορεί η τεχνολογία να μας αποκαλύψει πόσο πραγματικά συνδεδεμένοι είμαστε με τον φυσικό κόσμο; Stelios Tzetzias

«Divided» SpY (2022) Εγκατάσταση Πηνελόπη Γερασίμου

Info

Έως 10 Ιουλίου 2022, Πεδίον του Άρεως, καθημερινά, 18:30 - 22:30

Είσοδος ελεύθερη

