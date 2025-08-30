Το Πεδίον του Άρεως υποδέχεται από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου σε μια μεγάλη γιορτή που συνδυάζει εκδόσεις, τέχνες και εκπαιδευτικές δράσεις.

Το φεστιβάλ φιλοξενεί 210 εκδοτικούς οίκους και 285 περίπτερα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις: συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά δρώμενα και παρουσιάσεις.

Το φετινό αφιέρωμα: Παιδί & Φιλαναγνωσία

Το κεντρικό αφιέρωμα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου έχει τίτλο «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο» και εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, την καλλιέργεια της φαντασίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης. Στόχος είναι η καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες.

Το πρόγραμμα είναι πλούσιο και πολυδιάστατο, με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς. Μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν: Στρογγυλά τραπέζια από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την IBBY και το Library4all, , το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, και τα ηλεκτρονικά περιοδικά Κόκκινη Αλεπού & Ο Αναγνώστη, παρουσίαση νέων συγγραφέων και εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς, δημιουργικό παιδικό εργαστήρι από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο λύκος» από την εταιρεία ΜΕΘΕΞΙΣ., παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών του Νικόλα Τζιβελέκη, παράσταση μαγικών από τον μάγο Τρίσταν, συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, μουσική παράσταση «Οι διεθνείς δρόμοι του Μίκη» με τον Μάριο Στρόφαλη, τη Martha Moreleon, τον Άλκη Κόλλια και την Ειρήνη Τουμπάκη.

Το εξώφυλλο του καταλόγου του Φεστιβάλ κοσμεί έργο του εικαστικού Κωνσταντίνου Πάτσιου.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), με την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

Info

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα – Πέμπτη: 18:00–22:30

Παρασκευή & Σάββατο: 18:00–23:00

Κυριακή: 10:30–15:00 & 18:00–22:30