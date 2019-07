Florence & The Machine: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο Ηρώδειο

Όμως η Florence αποφάσισε να αφήσει τις διακοπές της να περιμένουν για να αφιερωθεί, σύμφωνα με τους διοργανωτές της συναυλίας, στις ετοιμασίες του show της στο Ηρώδειο.

Ο John Cale, με τον οποίο έδωσαν κοινή συνέντευξη πρόσφατα, της είχε πει «work is more fun than fun» και εκείνη το αποδεικνύει στην πράξη: αφού εμφανίστηκε σε Αμερική, Ευρώπη και Ωκεανία, σκέπτεται με ανυπομονησία τη βραδιά αυτή στην Ελλάδα, για να κλείσει τον κύκλο του High As Hope σ′ αυτόν τον εξαιρετικό χώρο.

Η Florence είναι η καλλιτέχνης, που σέβεται τον Nick Cave, την Patti Smith, την Pj Harvey.

Η μουσική της σημάδεψε τον καταληκτικό κύκλο της δημοφιλέστερης τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones».