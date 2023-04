Φλόριντα: Φάλαινα όρκα επιστρέφει στον ωκεανό μετά από 50 χρόνια αιχμαλωσίας

Andrew Innerarity via Reuters

Οι ακτιβιστές της Friends of Lolita κέρδισαν τη μάχη δεκαετιών για την απελευθέρωση της Λολίτα, γνωστής και ως Tokitae ή Toki, η οποία απομακρύνθηκε από τη φύση και μεταφέρθηκε στο θαλάσσιο ενυδρείο του Miami το 1970.

Η διαδικασία για να επιστρέψει η Λολίτα στα «νερά της πατρίδας» ξεκίνησε με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του ενυδρείου στην The Dolphin Co, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η δήμαρχος της κομητείας Miami-Dade, Ντανιέλα Λεβίν Κάβα.

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του Miami Seaquarium, η SeaWorld Entertainment Inc (SEAS.N), απέσυρε σταδιακά τα σόου το 2016. Η Λολίτα η οποία κάποτε ήταν η ατραξιον του Miami Seaquarium, αποσύρθηκε από τα σόου τον Μάρτιο του 2022 αφού η διοίκηση άλλαξε χέρια.

«Η εύρεση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Λολίτα είναι ένας από τους λόγους που μας παρακίνησαν να αποκτήσουμε το Miami Seaquarium», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της The Dolphin Co, Εντουάρντο Άλμπορ.

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η Λολίτα πρέπει να μετακινηθεί στην πατρίδα της στο Puget Sound και ομάδες όπως οι People for the Ethical Treatment of Animals έχουν προσφύγει στο δικαστήριο κατά του ενυδρείου για την αιχμαλωσία της