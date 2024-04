Forget About It: Σε αυτό το pizza bar στα Βριλήσσια οι πίτσες & τα κοκτέιλ θα σου μείνουν σίγουρα αξέχαστα

FORGET ABOUT IT

Πιθανότατα έχετε ξαναπάει. Και ακόμα και να μην έχετε ξαναπάει, σίγουρα κάπου το έχετε ξανακούσει ή τουλάχιστον κάπου έχετε ξαναδεί τη μεγάλη ντισκόμπαλα που όλοι φωτογραφίζουν στα πάρτι του μαγαζιού. Ο λόγος για το επιτυχημένο project του Forget About It, ένα πολύ cool pizza bar στην πλατεία Ελευθερίας στα Βριλήσσια που σχεδόν αμέσως από την ημέρα που άνοιξε, μαθεύτηκε όχι μόνο στη γειτονιά, αλλά σε όλη την Αθήνα. Μέσα στο Forget About It έχουμε περάσει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές μας και έχουμε ζήσει τα πιο epic parties. Όμως, το Forget About It είναι πολλά περισσότερα από τα πάρτι του. Είναι φτιαγμένο για να είναι στέκι. Είναι το μαγαζί που θα αράξεις με την παρέα, θα πιεις τις μπύρες σου, το κρασί σου, το κοκτέιλ σου και φυσικά θα φας. Και μάλιστα θα φας πολύ καλά.

Το "Forget" όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι θαμώνες φτιάχτηκε για να γίνει στέκι.

Το όνομά του το εμπνεύστηκαν από τη μαφιόζικη ταινία του 97, Donnie Brasco, όπου σε μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας, ο Johnny Depp εξηγούσε όλες τις σημασίες που μπορεί να έχει η φράση “Forget About It”. Και παρόλο που μας προτρέπει κάτι να ξεχάσουμε, σίγουρα είναι ένα μέρος που “σου μένει” για πολλούς λόγους:

Η ενέργειά του είναι πάντα ζωντανή και φρέσκια & το vibe πάντα high.

Ο industrial χώρος του με τους σωλήνες, τα neon φώτα, τα τούβλα στους τοίχους, τη μεγάλη μπάρα, το μακρύ μοναστηριακό του τραπέζι και το μεγάλα χαρακτηριστικό λογότυπο με το καρτούν-ποτό που κρατάει στο χέρι μια πίτσα, δημιουργεί το σωστό σκηνικό για τα σουλατσαρίσματά μας στην πόλη είτε νωρίς το βραδάκι, είτε πιο αργά.

Και συν τοις άλλοις το φαγητό του είναι τόσο νόστιμο που σε κάνει να ξεχνάς ποιος είσαι, πόσο έφαγες και πώς βρέθηκες εκεί.

Η φημισμένη ντισκόμπαλα που όλοι φωτογραφίζουν.

Μέσα στην ανοιχτή κουζίνα του Forget About It ετοιμάζεται καθημερινά λαχταριστό comfort food, γεμίζοντας το μαγαζί με μυρωδιές που σε κάνουν να θέλεις να τσιμπήσεις, ακόμα και αν δεν πεινούσες. Χειροποίητες παρασκευές, καλά και γευστικά υλικά και συνταγές με έξυπνους συνδυασμούς και προσθήκες είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει το μενού του Forget About It.

Στην ανοιχτή κουζίνα του Forget About It βλέπεις συνέχεια πίτσες να μπαινοβγαίνουν από τον φούρνο. Γίνεται να μην πεινάσεις;

Βασίλισσες του μενού είναι οι πίτσες. Το ζυμάρι τους το ετοιμάζουν μόνοι τους από φυσική προζύμη ακολουθώντας την αυθεντική ναπολιτάνικη συνταγή. Έπειτα οι πίτσες ψήνονται μέσα σε ένα τεράστιο ιταλικό φούρνο, με τέτοιο τρόπο ώστε η ζύμη τους να βγει όσο crunchy και αφράτη πρέπει, με καψαλισμένες φουσκάλες στο στεφάνι και στη μέση να παραμείνει λεπτή για να ευχαριστιέσαι τα toppings που αραδιάζονται από πάνω. Με λίγα λόγια, η πίτσα στο Forget -όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν εν συντομία οι θαμώνες- ζει μεγάλες στιγμές.

Τις πίτσες του Forget About It μπορείς να τις παραγγείλεις και στο σπίτι μέσω Wolt και e-food

Για αρχή δοκιμάσαμε τη Margherita τους, είναι το ιδανικό “starter” για να καταλαβαίνεις αν ένα μαγαζί έχει καλή πίτσα. Γιατί αν με τόσο λίγα υλικά καταφέρνει να είναι νόστιμη, τότε μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει στις υπόλοιπες. Η Margherita τους φτιάχνεται με σάλτσα ντομάτας από τα πολύ γευστικά τοματίνια San Marzano που έρχονται από τη Campania της Ιταλίας, μπόλικη mozzarella, φρέσκο βασιλικό και ελαιόλαδο. Έπειτα έφτασαν στο τραπέζι μας οι “λευκές” Tartufo Bianka με κρέμα τρούφας, μανιτάρια, mozzarella, δεντρολίβανο, στην οποία μπορείς να προσθέσεις ποσέ αυγό και σχινόπρασο και η κρεμώδης Carbonara με mozzarella, guanciale, αυγό και σχινόπρασο.

Η πληθωρική Tartufo Bianka.

Εξαιρετική ήταν και η Porchetta με mozzarella, χειροποίητη BBQ sauce, κρέμα gorgonzola, τραγανή χοιρινή κοιλιά και καραμελωμένα κρεμμύδια, ενώ για αυτούς που αγαπούν τα τυριά ιδανική επιλογή είναι η Quattro formaggi που έχει μια κρεμώδη βάση από ricotta, πλούσια και αρωματικά τυριά όπως το taleggio, το gorgonzola και η παρμεζάνα. Μέσα στο τυρένιο μείγμα έχουν βάλει και θυμαρίσιο μέλι, το οποίο προσθέτει μια εξαιρετική γλυκύτητα που ισορροπεί τέλεια την αλμυρή γεύση των τυριών, ενώ παράλληλα ενισχύει την περίπλοκη γεύση τους.

Μαργαρίτα και μπουράτα. Δύο επιλογές εγγύηση. Τις πίτσες του Forget About It μπορείς να τις παραγγείλεις και στο σπίτι μέσω Wolt και e-food

Όλες τις πίτσες του Forget About It εκτός από το κανονικό μέγεθος, σερβίρονται και σε pizzete τριλογίες, που ουσιαστικά είναι τρεις mini πίτσες, οι οποίες είναι ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να δοκιμάσουν πολλές γεύσεις ή απλά να τσιμπήσουν κάτι στη μέση. Άλλωστε, μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες του μαγαζιού είναι το “You want a bite of my slice?” γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να μοιράζεσαι την απόλαυση.

Η φάση στο Forget About It μόλις φτάνει η πίτσα στο τραπέζι είναι “Όποιος προλάβει, πρόλαβε”

Στο μενού του Forget About It υπάρχουν επίσης και τέλειες δροσερές σαλάτες, όπως η burrata με cherry τοματίνια, pesto φυστικιού και αρωματικό λάδι, αλλά και διάφορα άλλα sharing πιάτα, από τα οποία λατρέψαμε τις κροκέτες τυριών που φτιάχνονται με τυρί scarmoza, ricotta, pecorino και φρέσκα jalapenos, τα aranhini που είναι τραγανές μπουκιές ρυζιού που σερβίρονται με φρέσκια ντομάτα και κρέμα ricotta, αλλά και τα mini burgers με τραγανό κοτόπουλο, bacon, iceberg και μαγιονέζα βασιλικού.

Για να βρεις το Forget About It στον χάρτη πάτα εδώ

Με το Forget About It ένα είναι σίγουρο: εύκολα σε ξελογιάζει με τις εκπληκτικές πεισματάρικες γεύσεις και όλη του τη “φάση” του. Είναι το στυλ, η ατμόσφαιρα του μαγαζιού που σε κάνουν να “κολλάς” και να νιώθεις μέρος αυτής της ολότρελης παρέας των Βριλησσίων.

More Info:

Θέτιδος 1, Βριλήσσια

Τις πίτσες του Forget About It μπορείτε να τις παραγγείλεις και στο σπίτι μέσω Wolt και e-food