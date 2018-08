Φωτογραφία και γραπτά μηνύματα φέρονται να διαψεύδουν την Άζια Αρζέντο στην υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT via Getty Images

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT via Getty Images

Μια φωτογραφία και μια σειρά γραπτών μηνυμάτων που δημοσίευσε το TMZ φαινονται να διαψεύδουν την Ιταλίδα ηθοποιό Άζια Αρζέντο, η οποία απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του ηθοποιού Τζίμι Μπένετ για σεξουαλική επίθεση σε βάρος του από την ίδια.

Η επίμαχη φωτογραφία είχε περιγραφεί, αλλά όχι δημοσιευτεί, σε ρεπορτάζ των New York Times την Κυριακή, που πραγματευόταν τον ισχυρισμό σε βάρος της Αρζέντο- φωνής του κινήματος Me Too κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο Μπένετ λέει ότι η ηθοποιός έκανε σεξ μαζί του πριν πέντε χρόνια σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια ενώ ο ίδιος ήταν 17 και εκείνη 37. Το όριο ηλικίας συναίνεσης στην Καλιφόρνια είναι τα 18 έτη.

Στη φωτογραφία φέρονται να εμφανίζονται η Αρζέντο και ο Μπένετ στο κρεβάτι, χωρίς μπλούζες, με τα μέτωπά τους κοντά. Το ΤΜΖ την Τετάρτη δημοσιοποίησε μία κομμένη έκδοση της φωτογραφίας, χωρίς να φαίνεται γυμνό- στην κανονική φωτογραφία το χέρι της Αρζέντο φέρεται να βρίσκεται πάνω από του Μπένετ.