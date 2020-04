Φωτογραφίες: Η Ανάσταση και το Πάσχα εν μέσω πανδημίας

Χωρίς το Άγιο Φως, χωρίς παρουσία στις εκκλησίες, χωρίς μεγάλα τραπέζια, χωρίς τους συγγενείς και τους φίλους μας. Μια Ανάσταση πρωτόγνωρη και ένα Πάσχα βουβό. Καθώς ο κορονοϊός μαίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, αφαιρώντας δεκάδες χιλιάδες ζωές, μπήκε σε lockdown και το Πάσχα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σταματήσει η πανδημία.

Youtube Υπό πρωτόγνωρες συνθήκες για τη σύγχρονη εποχή τελέστηκε και το μυστήριο της αφής του Αγίου Φωτός, σε έναν άδειο από πιστούς Ναό της Αναστάσεως ενώ έξω από τον ναό περίμεναν λιγοστοί ιερείς που φορούσαν μάσκες για να παραλάβουν το και να το μοιράσουν σε λιγοστούς πιστούς που κινούνταν στους δρόμους.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ H Αναστάσιμη Λειτουργία στην άδεια Μητρόπολη Αθηνών.

Στην Αθήνα έφτασε λίγο πριν από της 6 το απόγευμα για να μεταφερθεί στο Μετόχι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Πλάκα, όπου θα φυλαχτεί, χωρίς να διανεμηθεί σε πιστούς και σε ναούς. Όσο όλοι μας βιώνουμε ακόμα αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, θα ευχηθούμε μόνο ένα πράγμα: και του χρόνου όλοι μαζί. Με υγεία!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ .

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ .

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ .

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Ιερουσαλήμ (AP Photo/Ariel Schalit)

ASSOCIATED PRESS Ιερουσαλήμ. (AP Photo/Ariel Schalit)

ASSOCIATED PRESS Ιερουσαλήμ. (AP Photo/Ariel Schalit)

ASSOCIATED PRESS Ιερουσαλήμ. (AP Photo/Ariel Schalit)

EUROKINISSI/ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΑΪ Ο Έξαρχος του Αγίου Τάφου εν Ελλάδι, αρχιμανδρίτης Δαμιανός επικεφαλής πομπής,μεταφέρει το Άγιον Φως από τα Ιεροσόλυμα,στην Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα.Φέτος το Άγιο Φως δεν θα διανεμηθεί σε καμία ενορία,λόγω μέτρων για την διασπορά του κορονοϊού, Μ.Σάββατο 18 Απριλίου 2020 (EUROKINISSI/ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΑΪ)

NurPhoto via Getty Images Αθήνα. (Photo by Maria Chourdari/NurPhoto via Getty Images)

NurPhoto via Getty Images Αθήνα. (Photo by Maria Chourdari/NurPhoto via Getty Images)

NurPhoto via Getty Images Αθήνα. (Photo by Maria Chourdari/NurPhoto via Getty Images)

NurPhoto via Getty Images Αθήνα. (Photo by Maria Chourdari/NurPhoto via Getty Images)

ASSOCIATED PRESS Ρουμανία. (AP Photo/Vadim Ghirda)

ASSOCIATED PRESS Κωνσταντινούπολη. (AP Photo/Emrah Gurel, Pool)

Xinhua News Agency via Getty Images Αθήνα. (Xinhua/Marios Lolos via Getty Images)

Xinhua News Agency via Getty Images Αθήνα. (Xinhua/Marios Lolos via Getty Images)

Anadolu Agency via Getty Images Αθήνα. (Photo by Ayhan Mehmet/Anadolu Agency via Getty Images)

Milos Bicanski via Getty Images Αθήνα. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)