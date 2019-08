Φωτογραφικές διαδρομές στην Αίγυπτο

Όμως η εικόνα ενός φυλακισμένου κροκόδειλου σε μια στενή τσιμεντένια λεκάνη στην αυλή ενός σπιτιού μας δημιούργησε ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα. Η Μαρία μάλιστα είδε τον φυλακισμένο κροκόδειλο στον ύπνο της. Στη συνέχεια μάθαμε ότι αντίστοιχη εμπειρία είχαν και άλλοι ταξιδιώτες και διαβάσαμε ανάρτηση με τίτλο “Disturbing to see crocodiles treated cruelly. REFUSE to go to the Nubian village if live crocodiles are being held captive in small tanks”. Προφανώς δεν γνωρίζαμε ότι θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το άχαρο και ντροπιαστικό θέαμα ..

Στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε σε ποταμόπλοιο και για τις επόμενες τρεις μέρες κινηθήκαμε βόρεια κατά μήκος του Νείλου. Στην πορεία κάναμε στάσεις σε σημεία φωτογραφικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με πρώτο σταθμό το Com Ombo. Εκεί είδαμε μουμιοποιημένους κροκόδειλους (Crocodile Museum) δίπλα στον επιβλητικό ναό, το νότιο μέρος του οποίου χτίστηκε από τον ΤούθμωσηΙΙΙ και ήταν αφιερωμένο στον θεό Sobek.