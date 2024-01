via Associated Press

Στις μέρες μας η κραυγή “From the river to the sea” επανέρχεται στερεοφωνικά και από τους δύο αντιμαχόμενους είτε για να συμπληρωθεί με το “Palestine will be free” είτε, από το στόμα του Νετανιάχου, για να τονίσει ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και η ύπαρξη πατρίδας για τους Παλαιστίνιους είναι αξίες ασύμβατες.