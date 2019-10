«Game of Thrones»: Σκηνές που κόπηκαν στο μοντάζ εξηγούν την στροφή της Ντενέρις σε «τρελή» βασίλισσα

Η Εμίλια Κλαρκ στο Game of Thrones.

Η όγδοη και τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενη και για πολλούς θαυμαστές, η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν η στροφή του χαρακτήρα της Ντενέρις σε «τρελή» βασίλισσα.

Πέντε μήνες μετά το τέλος της επιτυχημένης σειράς του HBO, κυκλοφόρησαν δημόσια τα σενάρια ενός μεγάλου αριθμού σκηνών που κόπηκαν στο μοντάζ και δεν είδαμε ποτέ στην σειρά. Συγκεκριμένα, μερικές κομμένες σκηνές θα είχαν σημαντική αλλαγή στην συμπεριφορά της Ντενέρις.

Στο πρότελευταίο επεισόδιο της όγδοης σεζόν, η Ντενέρις έκαψε το King’s Landing και μαζί τους κατοίκους του. Αυτή η κίνηση σχολιάστηκε περισσότερο από όλες, καθώς κριτικοί και θαυμαστές είπαν ότι οι σεναριογράφοι βιάστηκαν τόσο πολύ και δεν «έχτισαν» τον χαρακτήρα της ώστε να οδηγήσει σε αυτή την ξαφνική μετατροπή. Οι νέες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην βιβλίοθήκη Writers Guild Foundation στο Λος Αντζελες, ρίχνουν περισσότερο φως σε αυτή την απόφαση των σεναριογράφων.

Οπως αναφέρει ο ιστότοπος Insider, στο τέταρτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν με τίτλο «The Last of the Starks», υπήρχε μια σκηνή που κόπηκε και δείχνει τους Τζον Σνόου και Ντενέρις να συζητούν για τον Σιδηρούν Θρόνο και την διεκδίκησή του. Η Ντενέρις στις επόμενες σεζόν αισθάνεται μόνη όπως και μια αίσθηση ζήλιας και αυτό παρουσιάζουν οι κομμένες σκηνές.

Ακόμα μια σκηνή, προερχόμενη από το προτελευταίο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «The Bells», έδειχνε τον Τζον και τον Βάρις να συζητούν τον φόβο του Βάρις για την Ντενέρις, σύντροφο και θεία του Σνόου, ενώ στην συνέχεια η Ντένι μιλάει ανοιχτά στον Τζον γι’αυτούς τους φόβους. Στην συζήτησή τους, ο Τζον απαντά στην Ντενέρις ότι είναι η βασίλισσά του. «Αυτό είμαι για σένα; Η βασίλισσά σου;», του λέει η Ντένι. Το σενάριο περιγράφει τα συναισθήματα του Τζον στην συγκεκριμένη περίπτωση και αποκαλύπτει ότι «είναι μια μπερδεμένη κατάσταση για εκείνον». «Την αγαπάει, δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει, την φοβάται και εκείνη αισθάνεται την αβεβαιότητά του. Η Ντενέρις είναι απεγνωσμένη για μια σύνδεση με κάποιον και δεν θυμάται την τελευταία φορά που αισθάνθηκε τόσο μόνη». Αυτό οδήγησε και στην αλλαγή του χαρακτήρα της.

Η Εμίλια Κλαρκ που υποδύθηκε την Ντενέρις, είπε για το φινάλε: «Δεν θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους θαυμαστές».

Πηγή: NME