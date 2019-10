Νέες ταινίες: «Τζούντι», «Κρατικά Μυστικά» και «Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε.»

Περιγραφή

Χειμώνας 1968: Ο θρύλος της Showbiz Τζούντι Γκάρλαντ φθάνει στο Λονδίνο για μία σειρά sold out εμφανίσεων στο διάσημο κέντρο διασκέδασης “The Talk of the Town”. Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» που της χάρισε παγκόσμια καταξίωση, και ενώ η φωνή της έχει αποδυναμωθεί, το ερμηνευτικό της ταλέντο έχει ωριμάσει και εξελιχθεί.

Καθώς ετοιμάζεται για την παράσταση, συνδιαλέγεται με την διεύθυνσή του κέντρου, κάνει πρόβες με τους μουσικούς, έρχεται σε επαφή με φίλους και θαυμαστές, το σπινθηροβόλο πνεύμα και η λάμψη της εκπέμπουν αβίαστα.

Ακόμα και τα όνειρά της για έρωτα και συντροφικότητα παραμένουν ζωντανά καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γάμο με τον Μίκι Ντιν, τον πέμπτο σύζυγο της ζωής της. Κι όμως η Τζούντι είναι εύθραυστη. Δουλεύοντας 45 από τα 47 χρόνια της ζωής της νιώθει πια εξαντλημένη. Καταδιώκεται από τις παιδικές της αναμνήσεις στο Χόλιγουντ και θέλει απεγνωσμένα να γυρίσει πίσω σπίτι, στα παιδιά της. Έχει την δύναμη να προχωρήσει;

Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Γκουλντ

Πρωταγωνιστούν οι: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Φιν Γουίτροκ

Διανομή: Spentzos Film

3 Δευτερόλεπτα (The Informer)