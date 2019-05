Το Game of Thrones έχει γράψει ήδη ιστορία στη μικρή οθόνη ακόμη και εάν κάποιοι δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται ή σνομπάρουν τη σειρά (γιατί ναι ζουν και αυτοί ανάμεσά μας) και ανεξαρτήτως εάν κάποιοι χαλάστηκαν με τα επεισόδια του τελευταίου κύκλου.

Αν και τα τρία πρώτα επεισόδια της 8ης σεζόν είχαν αρκετά υψηλή βαθμολογία στο IMDB μετά το «Winterfell» (και την αναμέτρηση με τον Night King) αρκετοί τηλεθεατές δεν έμεινα και τόσο ικανοποιημένοι.

Το τέταρτο επεισόδιο «Τhe Last Of The Starks» που λειτουργεί ως γέφυρα στην απόβαση το King’s Landing βαθμολογήθηκε με 6,1 και το έβδομο επεισόδιο «Bells»- για το οποίο πολλά γράφτηκαν και συζητήθηκαν- συγκέντρωσε μόλις 6,8.

Κάπως έτσι τα δύο επεισόδια πριν το μεγάλο φινάλε είναι και αυτά με την χαμηλότερη βαθμολογία όλων των επεισοδίων από όλους τους κύκλους που σταθερά κινείται άνω του 8.

Για την ιστορία τα επεισόδια με την υψηλότερη βαθμολογία, δηλαδή 9,9 είναι:

3ος κύκλος, 9ο επεισόδιο - The rains of Castamere

5oς κύκλος, 8ο επεισόδιο - Ηardhome

6ος κύκλος, 9ο επεισόδιο - Battle of the bastards

6ος κύκλος, 10 επεισόδιο - Τhe winds of Winterfell