Gang of Four: Ζούμε σε μια εποχή στην οποία κανείς δεν πιστεύει τον εαυτό του, ούτε καν την αλήθεια

Κάτι που δεν γνωρίζει πολύς κόσμος είναι η δραστηριότητα σου ως παραγωγού δίσκων άλλων. Υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζεις από τους όχι λίγους δίσκους στους οποίους έχεις κάνει παραγωγή;

Είναι αληθινά δύσκολο να ξεχωρίσω έναν μόνον αλλά, αν έπρεπε, αυτός θα ήταν μάλλον το album που κάναμε με τον (τραγουδιστή των Αυστραλών INXS – σ. τ. σ.) Michael Hutchence. Έγραψα σχεδόν όλα τα τραγούδια μαζί με τον Michael και αυτό συνέβη καθώς προέκυπτε αυθόρμητα και η αληθινή και βαθιά φιλία μας, συνδυασμός που το έκανε μια πολύ προσωπική εμπειρία. Θα είναι λοιπόν πάντα για εμένα ένας δίσκος διαφορετικός από τους υπόλοιπους στους οποίους έκανα παραγωγή. Ηταν κατά περισσότερο από ενενήντα τοις εκατό έτοιμος όταν πέθανε τόσο πρόωρα ο Michael και το να τον ολοκληρώσω μόνος μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αληθινά οδυνηρό.

Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για την ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και την αλήθεια σε πολιτικό, συλλογικό και διεθνές επίπεδο, ίσως ακόμα και σε προσωπικό σε ένα βαθμό;

Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις πλήρως γιατί για πάρα πολλούς ανθρώπους η πραγματικότητα και η αλήθεια φαίνεται να εμπεριέχουν τόσα πολλά προβλήματα. Μία από τις πλέον απροσδόκητες συνέπειες του Internet ήταν το να κάνει τις εφημερίδες, όπως τις λέγαμε όσοις/ες τις προλάβαμε, περιττές και κατέστησε αδύνατο το να συνεχίσουν να εκδίδονται εξαιτίας του οικονομικού κόστους τους. Έτσι από τότε ο ειδήσεις, η αλήθεια, η ίδια η πραγματικότητα είναι κάτι που σταχυολογούμε από το Internet και ίσως περισσότερο από όλα από το Facebook και άλλα social media. Οποιοσδήποτε πλέον μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει και προφανώς αυτό μπορεί και έχει ήδη μετατραπεί σε όπλο, πριν από όλα απέναντι στην ίδια την αλήθεια, πιθανότατα και την πραγματικότητα.

Έχουμε λοιπόν πλέον φτάσει στο σημείο όπου η γη έχει όντως μετατραπεί σε ένα «παγκόσμιο χωριό»; Αν ναι, τελικά αυτό είναι καλό ή κακό;

Υπάρχει μια διεθνής τάση να δημιουργούνται μεγαλύτερες και ευρύτερες δομές όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η επιθυμία διατήρησης της εντοπιότητας, το να μένουν τα πράγματα σε ένα μικρότερο τοπικά και για αυτό πιο εύκολα διαχειρίσιμο πλαίσιο. Κανένα από τα δύο δεν είναι απαραίτητα κακό αλλά, όπως πάντα και για τα πάντα, σημασία έχει από το ποιους και κυρίως πώς εφαρμόζονται.

Θα έλεγες ότι από ανθρωπιστικής, πολιτικής, ακόμα και πολιτιστικής πλευράς είσαι αισιόδοξος για το μέλλον της ανθρωπότητας ή όχι;

Ολοφάνερα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Από την άλλη όμως πάρα πολλοί στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 πίστευαν ότι θα υπήρχε μια συνεχής σταθερή πρόοδος ως προς κάθε παράμετρο της ζωής, όλοι θα ζούσαμε περισσότερο και θα υποφέραμε όλο και λιγότερο από ασθένειες καθώς η επιστήμη έβρισκε λύσεις και θεραπείες για τα πάντα. Αεροπλάνα, πύραυλοι αλλά και αυτοκίνητα θα μας πήγαιναν όλο και γρηγορότερα σε όλο και πιο μακρινές αποστάσεις, είχαμε ήδη πάει στη σελήνη και σύντομα θα κατοικούσαμε και σε άλλους πλανήτες. Ακόμα και η κοινωνία θα γινόταν πιο φιλελεύθερη και προοδευτική, οι κάθε είδους προκαταλήψεις θα εξαφανίζονταν σιγά - σιγά καθώς κατανοούσαμε ο ένας τον άλλο καλύτερα, οι γυναίκες θα εξισώνονταν πλήρως με τους άντρες και θα αμείβονταν το ίδιο, δεν θα υπήρχε πια ρατσισμός και πολλά άλλα τέτοια και το ίδιο ειδυλλιακά. Τώρα όμως γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι η Ιστορία δεν είναι μια διαδικασία διαμέσου της οποίας ο κόσμος γίνεται αναπόφευκτα και νομοτελειακά όλο και καλύτερος και ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα μας να φαντασιωνόμαστε ότι αυτό θα συνέβαινε. Ο κόσμος προχωρεί κάνοντας κύκλους ή και πηγαίνοντας προς τα πλάγια, λοξοδρομώντας και παρακάμπτοντας. Τα πράγματα πηγαίνουν προς τα πίσω όπως και όσο ακριβώς πηγαίνουν και προς τα εμπρός, μερικές φορές μάλιστα αυτά τα δύο μπορούν να συμβαίνουν και ταυτόχρονα.

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα του ελληνικού κοινού που είναι πολύ ισχυρά συνδεδεμένο με τους Gang Of Four, από το ξεκίνημα σας μέχρι σήμερα. Η τελευταία εμφάνιση σας στην Αθήνα ήταν ένας θρίαμβος ή ένας τυφώνας, ανάλογα με το πως την είδε κανείς. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν για το ότι επιστρέφετε για την επερχόμενη συναυλία του Σεπτεμβρίου;

Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουμε μιαν υπέροχη σχέση με το ελληνικό κοινό και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Η τελευταία φορά που παίξαμε εκεί ήταν μια περισσότερο και από απολαυστική εμπειρία για εμάς. Αυτονόητο λοιπόν ότι περιμένουμε ανυπόμονα να ξαναέρθουμε σε λίγες εβδομάδες!

Περισσότερα με τον Andy Gill θα πούμε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο «Gagarin 205», εκείνος πάνω στη σκηνή και εγώ μπροστά σε αυτήν, πιθανότατα και μετά το φινάλε της συναυλίας. Αντί οποιουδήποτε άλλου επιλόγου το τόσο ιδιοσυγκρασιακό «ρεφρέν» του δεύτερου single τους το οποίο ήταν και το τραγούδι του «Entertainment!» που ξεχώριζε ανάμεσα στα ισοδύναμα υπόλοιπα, του εμβληματικού «At Home He’s A Tourist» και το οποίο, οφείλω να ομολογήσω, δεκαετίες μετά εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους «ύμνους» της ζωής μου:

At home he feels like a tourist

He fills his head with culture

He gives himself an ulcer...