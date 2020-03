Γιατί η Ιταλία έχει τόσους πολλούς νεκρούς από κορονοϊό αναλογικά με τον αριθμό των κρουσμάτων

#coronavirus: aggiornamento 8 marzo, ore 18

7.375 casi riportati dalla Protezione Civile.

- 4.207 (57%) in ospedale, di cui 650 in terapia intensiva (399 in Lombardia)

- Tasso di letalità: 5%

"ciambella" sovrastima gravità #COVID19 perchè tamponi solo su soggetti sintomatici pic.twitter.com/N5DBYwVmor