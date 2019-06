Godzilla: ένα τέρας γεμάτο συμβολισμούς!

Μετά και την κυκλοφορία του Godzilla: King of the Monsters, που μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας, έχουν γυριστεί πλέον 35 ταινίες στη συγκεκριμένη σειρά (32 ιαπωνικές -οι 3 anime- και 3 αμερικανικές) από το 1954 έως και το 2019. Για την προετοιμασία του άρθρου που ακολουθεί, τις είδα, μία προς μία, back to back!

Όσοι και όσες δε γνωρίζουν καλά τον Godzilla, μπορεί να θεωρήσουν πως είναι απλώς ένα απρόσωπο τέρας που πρωταγωνιστεί σε μια σειρά ταινιών καταστροφής. Το κείμενο που ακολουθεί έχει σκοπό να καταδείξει πως είναι κάτι πολύ περισσότερο: οι κοινωνικο-πολιτικοί συμβολισμοί που υποκρύπτονται στο χαρακτήρα του και θα παρουσιαστούν διεξοδικά, έχουν αξία όχι μόνο κινηματογραφική αλλά ευρύτερη.

Λίγη ιστορία

Βρισκόμαστε στο 1954, μόλις εννιά χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: στην Ιαπωνία, οι μνήμες από την πτώση των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι (στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 αντίστοιχα) είναι ακόμα νωπές.