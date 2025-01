GRAIL AWARDS 2025: 18 Βραβεία και 29 Έπαινοι στη δεύτερη διοργάνωση των Ελληνικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, Εσωτερικών Χώρων και Φωτισμού

Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – κατηγορία ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 1 βραβείο και 1 έπαινος

Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – κατηγορία ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI EMΠΟΡΙΟΥ: 2 βραβεία (ισοβαθμία) και 1 έπαινος

ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Piraeus tower , by PILA studio and Betaplan

ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Minion comercial centre and office building , by Minos Digenis Arquitectos

Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι

Στην αγκαλιά ενός φυσικού όρμου, λεπτά μόνο μακριά από το κέντρο της Αθήνας, και αποτελώντας κομμάτι της Αθηναϊκής ριβιέρας, το One & Only Aesthesis των K-Studio / AUDO / A6Architects , εκτείνεται σε ένα παρθένο, καταπράσινο τοπίο και 2.2 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το resort συνεχίζει την κληρονομιά του ιστορικού συγκροτήματος των Αστεριών Γλυφάδας, σύλληψη της δεκαετίας του 50 ως οργανωμένη πλαζ και κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΕΟΤ για τον επαναπροσδιορισμό της εικόνας της Ελλάδας ως προορισμού. Το έργο αναβίωσης επιδίωξε να μετατρέψει το resort σε ένα σύγχρονο προορισμό παγκόσμιας κλάσης. Η ευθύνη αυτού του έργου ήταν μεγάλη τόσο λόγω της ιστορικής αξίας όσο και του φυσικού πλούτου της τοποθεσίας. Έτσι η νέα πρόταση αναδεικνύει την αρμονική σχέση μεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς, προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και την αίγλη του operator. Το Aesthesis αποτίει φόρο τιμής και αντλεί έμπνευση από την αρχιτεκτονική αισθητική του αρχικού έργου, το οποίο χαρακτηριζόταν από μια μετριοπαθή, πειθαρχημένη αρχιτεκτονική έκφραση και διακριτική πολυτέλεια στους εσωτερικούς χώρους. Ακολουθώντας την ειλικρινή, «γυμνή» ομορφιά των προϋπαρχόντων κτιρίων, οι κατοικίες και τα κοινόχρηστα κτίρια πατούν στα ίχνη των προκατόχων τους, επαναχρησιμοποιώντας την τοπική πέτρα, τοποθετημένη σε γραμμικούς τοίχους που συμπληρώνουν τις αποκαταστημένες ξύλινες κατασκευές. Τα bungalows ακολουθούν μια αραιή συστηματική διάταξη, και έτσι “χάνονται” μέσα στο τοπίο, χαρίζοντας μια αναπάντεχη αίσθηση ελευθερίας και ιδιωτικότητας στους επισκέπτες. Χώροι ευεξίας και υπαίθριες δραστηριότητες αναδεικνύουν το ήπιο αθηναϊκό κλίμα και το μεσογειακό τρόπο ζωής, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στη φύση.

Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – κατηγορία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 1 έπαινος

Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – κατηγορία ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: 1 βραβείο και 3 έπαινοι

ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Shop & Ticket Office Archaeological site of Olympia by FLUX office

Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – κατηγορία ΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1 βραβείο

ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Pinewood school at the Anatolia College Campus, by Micromega Architecture & Strategies and Alexandros N. Tombazis Architects