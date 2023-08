H απειλή της ατομικής βόμβας έκανε τους Αμερικανούς να βάφουν τα σπίτια τους λευκά

fotograzia via Getty Images

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Bert The Turtle δίδασκε στους μαθητές ασκήσεις προστασίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.

Σε ένα εκπαιδευτικό βίντεο που ονομάζεται «The House In The Middle», μια σειρά πειραμάτων φαίνεται να δείχνει πώς ένα καλά διατηρημένο σπίτι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ολικής ατομικής καταστροφής για τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες σπιτιού. «Το βρώμικο σπίτι στα αριστερά. Το βρώμικο και γεμάτο σκουπίδια σπίτι στα δεξιά. Ή το καθαρό, λευκό σπίτι στη μέση», ανέφερε. «Είναι δική σας επιλογή. Η ανταμοιβή μπορεί να είναι η επιβίωση».

Όπως αναφέρει το Atomic Theater, οι κάμερες στο πεδίο δοκιμών της Νεβάδα έδειξαν ότι η ξυλεία χωρίς εξωτερικό βερνίκι θα έπιανε πόλυ πιο γρήγορη φωτιά σε σύγκριση με το επεξεργασμένο ξύλο μετά από ατομική έκρηξη. Ήταν αυτό το βίντεο που παρουσιάζει μια πρωτότυπη ασπρόμαυρη έκδοση του The House in the Middle τον Οκτώβριο του 1953, εκείνη την εποχή που χρηματοδοτήθηκε από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας.