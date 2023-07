Πώς οι Σοβιετικοί έκλεψαν πυρηνικά μυστικά από τις ΗΠΑ και προσέγγισαν τον Οπενχάιμερ

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Η στάση του Οπενχάιμερ προς τον κομμουνισμό

Σοβιετικές «σειρήνες»

Οι συνεργάτες του Κρεμλίνου

Keystone-France via Getty Images

Keystone-France via Getty Images

Ο Ουόλτον, αναλύει στο νέο του βιβλίο, “Spies: The Epic Intelligence War Between East and West”, πως άλλοι κατάσκοποι στο Λος Άλαμος περιλάμβαναν τον φυσικό, Θίοντορ Χολ (κωδικό όνομα MLAD, ή “Young”)- τον Τζούλιους Ρόζενμπεργκ (κωδικό όνομα ANTENNA, αργότερα LIBERAL)- τον Ντέιβιντ Γκρίνγκλας (BUMBLEBEE, CALIBER). Άλλοι Σοβιετικοί κατάσκοποι, όπως ο Βρετανός επιστήμονας Άλαν Ναν Μέι, εργάστηκαν σε άλλα τμήματα του Προγράμματος Μανχάταν.