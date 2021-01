Δημοψήφισμα στην Ελβετία για το αν η κυβέρνηση έχει δικαίωμα να επιβάλλει lockdown

FABRICE COFFRINI via Getty Images

Η Ελβετία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για το εάν θα αφαιρέσει από την κυβέρνηση την εξουσία της να επιβάλει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι οι Friends of the Constitution, μια ομάδα εκστρατειών, προκάλεσε ψηφοφορία την Τετάρτη, υποβάλλοντας 86.000 υπογραφές που ζητούσαν μια εθνική ψηφοφορία σχετικά με το εάν θα καταργηθεί ο νόμος που ψηφίστηκε για την COVID-19 του 2020.

Η νέα ψηφοφορία, η οποία δεν θα διεξαχθεί πριν τον Ιούνιο, αποτελεί συνέπεια μιας αυξανόμενης εθνικής συζήτησης σχετικά με τον αντίκτυπο της νομοθεσίας περί κορονοϊού στα ατομικά δικαιώματα, ανέφεραν οι Financial Times .

Η Ελβετία είναι μια από τις παλαιότερες δημοκρατίες του κόσμου και δίνει μεγάλη έμφαση στην ατομική ελευθερία, με το ομοσπονδιακό σύνταγμά της να δεσμεύεται να προστατεύει ”την ελευθερία και τα δικαιώματα του λαού”.

Πάντως, η κυβέρνηση της Ελβετίας δεν έχει εφαρμόσει αυστηρά lockdown κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τονίζοντας τον ρόλο της προσωπικής ευθύνης.

Ωστόσο, η χώρα αυτή την εβδομάδα ενίσχυσε τα υφιστάμενα μέτρα εν μέσω ανησυχίας για νέα, πιο μεταδοτικά στελέχη του ιού που έχουν συνδεθεί με την αύξηση των ποσοστών μόλυνσης, ανέφερε το Reuters

Ο Christoph Pfluger, μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο Friends of the Constitution, δήλωσε στους Financial Times ότι η ομάδα πιστεύει ότι η κυβέρνηση ”εκμεταλλεύεται την πανδημία για να ασκεί περισσότερο έλεγχο και λιγότερη δημοκρατία”.

Σύμφωνα με το ελβετικό μοντέλο άμεσης δημοκρατίας, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν δημοψήφισμα για να καταψηφίσουν τους νόμους που θεσπίζει το κοινοβούλιο εάν συλλέξουν περισσότερες από 50.000 υπογραφές εντός 100 ημερών. Η χώρα διοργανώνει πολλά δημοψηφίσματα κάθε χρόνο για ζητήματα όπως το Καθολικό Βασικό Εισόδημα, ο γάμος με άτομα του ίδιου φύλου και το κυνήγι λύκων.