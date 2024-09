H μάχη του Βουλεντάρ: Κινδυνεύει η ουκρανική πόλη- «φρούριο»

via Associated Press

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε την Τετάρτη ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά στην Ουκρανία – Χόστρε και Χριχορίβκα- και πραγματοποιούσε επίθεση στο Βουλεντάρ. Το κρατικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον Ντένις Πουσίλιν, διορισμένο από τη Μόσχα επικεφαλής του Ντονέτσκ, μετέδωσε πως συγκρούσεις λάμβαναν χώρα εντός του Βουλεντάρ, που πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό 14.000 κατοίκων. Ο Ουκρανός κυβερνήτης της περιοχής, Βαντίμ Φιλάσκιν, είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν είχαν φτάσει στα περίχωρα του Βουλεντάρ, μα επιχειρούσαν ομάδες αναγνώρισης. «Οι υπερασπιστές μας προσπαθούν να τους βγάλουν εκτός μάχης. Η πόλη δεν έχει καταληφθεί» είπε στην τηλεόραση. Ερωτηθείς για αναφορές περί κύκλωσης του Βουλεντάρ – μιας οχυρωμένης πόλης εργατών ορυχείων που αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ουκρανικής άμυνας στο Ντονέτσκ από τότε που άρχισε ο πόλεμος- ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε πως «η δυναμική είναι θετική». Αναλυτές στο Institute for the Study of War είπαν ότι η Ρωσία φαίνεται να εντείνει τις προσπάθειές της στην κατεύθυνση του Βουλεντάρ, προσθέτοντας ωστόσο πως μια κατάληψή του δεν θα άλλαζε σημαντικά τις προοπτικές της Μόσχας για περαιτέρω προελάσεις, καθώς ήδη ελέγχει τους περισσότερους κύριους δρόμους που οδηγούν στην πόλη.