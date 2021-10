H τράπεζα του μέλλοντος: Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Alpha Bank

Pantelis Ladas http://ldspro.net O CEO Βασίλης Ψάλτης (στο κέντρο) πλαισιωμένος από τη Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank (από αριστερά προς τα δεξιά) Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Γιάννης Εμίρης Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking, Φραγκίσκη Μελίσσα, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer, Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική Διευθύντρια - Chief Transformation Officer, Νίκος Σαλακάς, Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer, Σπύρος Ανδρονικάκης Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer, Iσίδωρος Πάσσας, Γενικός Διευθυντής Retail Banking, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer, Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής - Chief Operating Officer

Pantelis Ladas via Panteliz Photography O Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Alpha Bank, Ισίδωρος Πάσσας

• η δημιουργία εξατομικευμένων προτάσεων (value propositions) για τα υπο-τμήματα Πελατών που αποτελούν προτεραιότητα, όπως π.χ. οι «οικογένειες», ένα sub-segment υψηλής αξίας για την Τράπεζα για το οποίο σχεδιάζονται νέα στοχεύμενα προϊόντα και υπηρεσίες,

Σπύρος Φιλάρετος: «Advanced Analytics Modelling και online πώληση τραπεζικών προϊόντων με αιχμή τις χορηγήσεις»

Τη σημαντική θέση που καταλαμβάνει η ικανοποίηση του Πελάτη και το Customer Experience στα έργα του Προγράμματος Μετασχηματισμού ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Alpha Bank, Σπύρος Φιλάρετος.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του κ. Φιλάρετου, τα έργα του Μετασχηματισμού που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του αφορούν σε τρεις βασικούς άξονες, που έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν σημαντικά την εμπειρία των Πελατών, κατ’ αρχήν μέσα από την ανάπτυξη υποδομών και εργαλείων για τη συστηματική μέτρηση της ικανοποίησής τους, συνολικά σε επίπεδο Τράπεζας, αλλά και ανά πελατειακή ομάδα (segment), κανάλι και είδος συναλλαγής ή επαφής με την Τράπεζα. Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Προσωπικό, με στόχο τη διάχυση της έννοιας της εμπειρίας του Πελάτη και της σημασίας του για την Τράπεζα, όπως η δημιουργία CX Academy. O τρίτος άξονας, σημείωσε ο κ. Φιλάρετος, είναι η κατανόηση των σημείων που επιδρούν αρνητικά στη σχέση της Τράπεζας με τον Πελάτη και τον σχεδιασμό δράσεων για τη διόρθωσή τους, όπως η πιλοτική δράση με το Customer journey “I lost my card / I lost my pin”, που αναπλήρωσε κενά στην πρότερη διαδικασία, διαμορφώνοντας το έδαφος για μία νέα προσέγγιση με υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης των Πελατών και μικρότερο διαχειριστικό κόστος για την Τράπεζα.

Παράλληλα, ο κ. Φιλάρετος αναφέρθηκε και σε άλλες δραστηριότητες που «τρέχουν» ταυτόχρονα, όπως η δημιουργία κεντρικής ομάδας Advanced Analytics Modelling, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων που κατέχει η Alpha Bank. «Σκοπός είναι να συστηματοποιήσουμε την εμπειρία που ήδη υπάρχει, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν πιο προηγμένες μεθοδολογίες κατασκευής και χρήσης μοντέλων για υλοποίηση συγκεκριμένων use cases με μετρήσιμη και σημαντική επίπτωση σε κρίσιμους επιχειρησιακούς δείκτες της Τράπεζας», προσέθεσε ο κ. Φιλάρετος.