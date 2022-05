HEROES, NeuroSuitUp: Θεραπεία νευρολογικών ασθενών με ρομπότ και παιχνίδια από επιστήμονες του ΑΠΘ

Άλλωστε το κομμάτι του Serious Gaming (των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού) έχει ήδη καθιερωθεί επιστημονικά. Have fun, get better at what you do. Εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές καθώς και και εφαρμογές χρήσης βοηθητικών τεχνολογιών για πλήρη αυτονόμηση ηλικιωμένων και «εύθραυστων» (frail) ανθρώπων είναι σαφείς κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει αυτή η δουλειά, στα πλαίσια δε της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και του μετασχηματισμού της κοινωνίας.