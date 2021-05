«House of the Dragon»: Πρώτες φωτογραφίες από το πρίκουελ του Game of Thrones

Το ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του «House of the Dragon», πρίκουελ του Game of Thrones και μία από τις σειρές που σχεδιάζει η πλατφόρμα εμπνευσμένες από το σύμπαν της επικής σειράς που αγαπήθηκε, βραβεύτηκε και έκανε ρεκόρ τηλεθέασης.

Το «House of the Dragon» τοποθετείται 300 χρόνια πριν από το Game of Thrones και αφηγείται την ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν και τον εμφύλιο εντός της οικογένειας, που είναι γνωστός ως Χορός των Δράκων.

Το καστ αποτελούν οι Πάντι Κονσιντάιν, Ολίβια Κουκ, Έμα Ντ’Αρσι, Ματ Σμιθ, Στιβ Τουσέντ, Ρις Ίφανς, Ιβ Μπεστ, Σονόγια Μιζούνο, Φαμπιέν Φράνκελ.