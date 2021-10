«House of the Dragon»: Πρώτο τρέιλερ για το πρίκουελ του Game of Thrones

Το HBO Max ξύπνησε τον δράκο. Νωρίς το πρωί της Τρίτης 5 Οκτωβρίου, η Warner Media έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ του «House of the Dragon», του πολυαναμενόμενου πρίκουελ του Game of Thrones.

Βασισμένο στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood» (2018), το «House of the Dragon», τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και αφηγείται την ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν και τον εμφύλιο εντός της οικογένειας.

«Θεοί, βασιλιάδες, φωτιά και αίμα. Δεν μας έκαναν τα όνειρα βασιλιάδες, οι δράκοι μας έκαναν», ακούγεται να λέει στο teaser ο πρίγκιπας Ντέμον Ταργκάριεν (Ματ Σμίθ).