HuffPost Weekend: 10 προτάσεις εξόδου στην πόλη

Αυτή η άκρως επιδραστική, μικροσκοπική φιγούρα, της οποίας η φήμη και η πολύχρωμη προσωπικότητα ταιριάζουν απόλυτα με τον τίτλο, που έδωσε μόνος του στον εαυτό του: «I Am the Upsetter», ανέτρεψε τα πάντα, όταν ξεκίνησε να δουλεύει στα τέλη της δεκαετίας του ’50 στο Studio One του Clement «Coxsone» Dodd στην πατρίδα του, το Kendal στην Τζαμάικα.

Με μια από τις πιο φαντασμαγορικές παραγωγές των Μπαλέτων Μπολσόι, τον «Κουρσάρο», σε μουσική Adolphe Adam [Αντόλφ Αντάμ] και χορογραφία Αλεξέι Ρατμάνσκι, στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας οι δορυφορικές μεταδόσεις από το ιστορικό θέατρο της Μόσχας.

Ένα μπαλέτο γεμάτο περιπέτειες, δράμα και εξωτισμό, με πλούσια σκηνικά και κοστούμια! Επί σκηνής πάνω από 120 χορευτές –σχεδόν σύσσωμος ο θίασος– αλλά και ένα… ναυάγιο.

Το λιμπρέτο αντλεί έμπνευση από το ομότιτλο ποίημα του Λόρδου Βύρωνα (1814), ενώ η νευρώδης χορογραφία του Ρατμάνσκι ανανεώνει δημιουργικά την κλασική δημιουργία του Πετιπά. Πρωταγωνιστεί ένα ζηλευτό χορευτικό ζευγάρι, με την Εκατερίνα Κρισάνοβα στον ρόλο της Μεντόρας και τον Ίγκορ Τσβίρκο να ενσαρκώνει τον κουρσάρο Κορράντο. Συμμετέχει το Corps de Ballet των Μπολσόι.

Η μετάδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου Χορός στο Μέγαρο – The Bolshoi Ballet Live from Moscow, o oποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι και την Pathé Live, μια σύμπραξη που προσφέρει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φίλους της ορχηστικής τέχνης, σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν κορυφαία έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη ρωσική πρωτεύουσα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow).

Λίγα λόγια για την παράσταση

Στο πολύβουο παζάρι της Ανδριανούπολης, ο κουρσάρος Κορράντο, ερωτεύεται κεραυνοβόλα την πανέμορφη σκλάβα Μεντόρα. Βλέποντας ότι ο έμπορος ετοιμάζεται να την πουλήσει στον Πασά, που την έχει ερωτευτεί και αυτός, αποφασίζει να την κλέψει.

Εισιτήρια: 8 ευρώ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ) / 15 ευρώ (γενική είσοδος)

Εναρξη μετάδοσης στις 17:00.

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου

Πάνος Μουζουράκης, Σταυρός του Νότου