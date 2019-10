HuffPost Weekend: «Υπνοβάτις» του Μπελίνι, «Μαθήματα Πολέμου» και Black Art Jazz Collective

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, με τίτλο Under Burning Skies, κυκλοφόρησε το 2017. Με αυτό το άλμπουμ και μία εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία γιόρτασαν τα 15 χρονια της μουσικής τους πορείας. Σε αυτή την περιοδεία έχουν για ακόμα μία φορά την ευκαιρία να επιδείξουν το μεγάλο ταλέντο τους, χάρη στο οποίο μπόρεσαν να μοιραστούν τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan, ο Stevie Wonder και ο Femi Kuti.

Εν τω μεταξύ, η μία κυκλοφορία διαδεχόταν την άλλη. Μετά το ριζοσπαστικό –μουσικά και στυλιστικά– Freedom No Go Die (2007), που περιελάμβανε και το Mista President, ακολούθησαν το ρυθμικό Manifesto (2008) και το acoustic Rising Sun (2010). Στις επόμενες τρεις κυκλοφορίες του (Solidarity-2012, Inner Fire-2014 και Resistance-2015) οι The Souljazz Orchestra εξερεύνησαν τη μουσική παράδοση πολλών χωρών της Ασίας και της Αφρικής, έχοντας πάντα στο πλευρό τους ταλαντούχους μουσικούς της jazz, της latin, της afrobeat και της funk.

Οι Black Art Jazz Collective έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση το 2013 στο Lincoln Center. Το πρώτο άλμπουμ της μπάντας Armor Of Pride (2018, High Note Records, Inc.) έλαβε εξαιρετικές κριτικές και με τη νέα μουσική στις αποσκευές τους, περιοδεύουν σε Αμερική και Ευρώπη, ξεκινώντας από την Αθήνα και το Half Note Jazz Club στις 11 Οκτωβρίου.

Blues Wire, Κύτταρο Live

Γιούγκερμαν, Θέατρο Πορεία

Ζωρζ Πιλαλί Οχλοδοξία, Gagarin 205

Παραβάσεις: Η Κασσάνδρα και ο Λύκος της Μαργαρίτας Καραπάνου

1 Απομονωμένο Νησί

10 Άγνωστοι μεταξύ τους Άνθρωποι

1 Παιδικό Ποιηματάκι

10 σκοτεινές ιστορίες από το παρελθόν…..

Το συναρπαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι “10 Μικροί Νέγροι” (And Then There Were None), το πιο πολυδιαβασμένο αστυνομικό μυθιστόρημα όλων των εποχών, ανεβαίνει την θεατρική περίοδο 2019-2020 στον ΝΕΟ Ακάδημο, σε μια μεγάλη παραγωγή, με All Star Cast από τις 14 Οκτωβρίου.

Είναι η δεύτερη φορά που οι 10 Μικροί Νέγροι ανεβαίνουν στο ίδιο θέατρο, και τις δύο σηματοδοτώντας μια καινούρια αρχή. Η πρώτη ήταν 56 χρόνια πριν, Οκτώβρη του 1963, σε σκηνοθεσία Κωστή Λειβαδέα. Την περίοδο 2019-2020, το έργο υποδέχεται, σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, ο ΝΕΟΣ Ακάδημος, φτιαγμένος από την αρχή με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, καινούρια αισθητική και αναθεωρημένη χρηστικότητα του χώρου.

Οι “10 Μικροί Νέγροι” κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό για πρώτη φορά το 1939 και στην συνέχεια παίχτηκαν στο θέατρο και τον κινηματογράφο με τεράστια επιτυχία, καθώς η συναρπαστική και ταυτόχρονα συγκινητική πλοκή κρατά καθηλωμένο το κοινό από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:

Στην βρετανική ακτή του Ντέβον, υπάρχει ένα ιδιόκτητο νησάκι, που λόγω της μορφής του ονομάζεται το Νησί του Νέγρου. Ο αρχικός ιδιοκτήτης του, ένας πάμπλουτος αμερικάνος, έχει χτίσει σε αυτό μία υπέροχη έπαυλη. Ο τωρινός ιδιοκτήτης αποτελεί μυστήριο, καθώς υπάρχουν μόνο συγκεχυμένες πληροφορίες γι’ αυτόν.

10 άνθρωποι που δεν γνωρίζονται και που φαινομενικά δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους, προσκαλούνται να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στην έπαυλη. Η μόνη πρόσβαση στο νησί γίνεται με βάρκα, ο βαρκάρης είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να πηγαινοέρχεται όταν ο καιρός είναι καλός. Όλοι όσοι βρίσκονται στην έπαυλη, ενημερώνονται από το πρώτο βράδυ πως θεωρούνται ένοχοι, (ο καθένας) για ένα έγκλημα που έχει μείνει κρυφό και για το οποίο έχουν καταφέρει να μείνουν ατιμώρητοι από την ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Καθώς ο καιρός χαλάει και τα μαύρα σύννεφα της καιταιγίδας καλύπτουν απειλητικά το νησί, οι 10 άνθρωποι που βρίσκονται στην έπαυλη δεν μπορούν να ξεφύγουν. Το μυστήριο για το ποιος τους κάλεσε εκεί, παύει να τους απασχολεί όταν ξαφνικά ο πρώτος από αυτούς «πέφτει» νεκρός. Η αρχή μας σειράς μυστήριων θανάτων, που φαίνεται να είναι εμπνευσμένοι από ένα παλιό παιδικό ποίημα, ωθεί τον φόβο και τις υποψίες στα άκρα!

Ποιος είναι άραγε ο επόμενος; Και ποιος είναι αυτός που έχει πάρει τον νόμο στα χέρια του και, στυγνά, τιμωρεί με θάνατο;

….η συνέχεια επί σκηνής στον ΝΕΟ Ακάδημο!

….και σσσσσσσσσςςςςς μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανένα!

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Αγκάθα Κρίστι

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Ρέινα Σ. Εσκενάζυ

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Μουσική/Ενορχήστρωση: Σταμάτης Γιατράκος

Φωτογραφία: Αγγελική Κοκκοβέ

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Παπαδοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Βασίλης Ευταξόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Νικόλας Μπράβος, Γωγώ Μπρέμπου, Πολυξένη Μυλωνά, Δημήτρης Ραφαήλος, Φίλιππος Σοφιανός, Τζούλι Τσόλκα

Info:

Hμέρες και Ώρες Παραστάσεων:

Σάββατο 18:30, Κυριακή: 18:15, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 20:00, Τετάρτη 21:00

Extra Παραστάσεις: Πέμπτη 26.12, Παρασκευή 27.12, Πέμπτη 02.01, Παρασκευή 03.01 στις 18:30

Εισιτήρια:

VIP: 25€ Ζώνη Α: 22€, Ζώνη Β: 20€, Ζώνη: Γ 17€

Άνεργοι, Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, Συνοδοί ΑΜΕΑ, +65 ετών, Φοιτητές: 15€