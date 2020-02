HuffPost Weekend: «Μπακλαχοράνι, το Καρναβάλι της Πόλης», Quinteto Astor Piazzolla, Μιχάλης Χατζηγιάννης

Mετά τις sold out εμφανίσεις τους τα τελευταία δυο χρόνια στο Κύτταρο, η «συμμορία» επιστρέφει στον τόπο του... χαρτοπόλεμου με δυο back to back Μασκέ Παρτάρες, τις Παρασκευές 21 και 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τζακ Σαβορέτι έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία.

To 2019 ήταν μία χρονιά με αμέτρητα σόου σε όλο τον κόσμο. Ενα θρυλικό sold out στο Wembley Arena και μια νέα φθινοπωρινή sold-out περιοδεία σε όλη τη Βρετανία και συνεργασίες με την Κάιλη Μινόγκ, τον Mίκα και τους Sigma ενώ το άλμπουμ του «Singing to Strangers» να φτάνει στο νούμερο ένα των τσάρτς της Αγγλίας.

Τα singles «What More can I Do?», «Candlelight», «Love Is On The Line», «Youth & Love» που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο με τον Τζακ Σαβορέτι να κερδίζει όλο και περισσότερο φανατικό κοινό στην Ελλάδα.

Την συναυλία θα ανοίξει ο ισπανός Γκίσμο Βαρίγιας.

Info:

Στην σκηνή ο Τζακ Σαβορέτι στις 21:00

Εισιτήρια: 32 ευρώ

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

Ντέιβιντ Λιντς, Θέατρο Πορεία