HuffPost Weekend: Μπαλέτα Béjart, Archive, Σωκράτης Μάλαμας και Sisters Of Mercy

Τα «First And Last And Always» (1985), «Floodland» (1987), «Vision Thing» (1990), θεωρούνται κλασικά, έχοντας σημαδέψει όχι μόνο την εποχή τους αλλά και επόμενες γενιές καλλιτεχνών και ακροατών. Από κοντά, μερικές εξαιρετικές συλλογές και αρκετά καταπληκτικά singles και EPs που έδωσαν στο όνομα της μπάντας μυθικές διαστάσεις και έκαναν τη μουσική και το στυλ της αντικείμενα λατρείας για μία ευρεία γκάμα fans, από το post-punk / dark wave μέχρι το hard rock.

Οι ίδιοι, ανέκαθεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως ένα, πρωτίστως, rock’n’roll συγκρότημα με βασικές επιρροές από τον Leonard Cohen (από κομμάτι του οποίου πήραν και το όνομά τους), τους Stooges, τους Suicide, τους Velvet Underground, τους Hawkwind, τους Birthday Party και τους Fall. Στα live τους, ισχυρίζονται πως δημιουργούν ατμόσφαιρα φορτισμένης industrial ψυχεδέλειας, συνδυάζοντας νέο υλικό με τα παλιά γνώριμα τραγούδια τους, βουτηγμένα στην παραζάλη ενός εντυπωσιακού light show.

Μόνιμα σημεία αναφοράς, η αδύνατη φιγούρα του Έλντριτς, με τα μαύρα γυαλιά, τα δερμάτινα ρούχα και μία από τις χαρακτηριστικότερες φωνές στη σύγχρονη ιστορία του rock’n’roll, και τα βαριά beats του Doktor Avalanche, του drum machine που δίνει το ρυθμικό υπόβαθρο στα κομμάτια των Sisters Of Mercy, από την ημέρα που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα.

Τη συνέχεια την υποδηλώνουν και μόνο οι τίτλοι των μοναδικών τραγουδιών που θα ακούσουμε σε αυτό το live , το οποίο θα έχει τη μορφή greatest hits show, περιέχοντας πολλά θρυλικά κομμάτια που έχουμε χρόνια να ακούσουμε ζωντανά: «Alice», «Temple Of Love», «Marian», «This Corrosion», «More», «Lucretia My Reflection», «Dominion / Mother Russia», «Body And Soul», «First And Last And Always», «Vision Thing», «Ribbons», «No Time To Cry», «Walk Away» και πολλά ακόμη.

Info

Gazi Music Hall (Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι, Μετρό Κεραμεικός).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Προπώληση 30 ευρώ, ταμείο 35 ευρώ.

