Ιαπωνική εταιρεία κατασκευάζει προσαρμοσμένα φέρετρα για τους θαυμαστές των βαμπίρ

Η Ziggy Vamp Co. Ltd. , μια εταιρεία με έδρα το Τόκιο που ειδικεύεται σε προϊόντα για βρικόλακες, πουλά χειροποίητα, έπιπλα... φέρετρο.

Μπορεί τα 3.200 δολάρια να σας φαίνονται πολλά χρήματα, αλλά τα φέρετρα της Ziggy Vamp Co. Ltd δεν είναι ένα απλό φέρετρο καθώς είναι κατασκευασμένο από ξύλο πρώτης ποιότητας, διαθέτε ταπετσαρίας Yushin Kensho and Dainichi και είναι κατασκευασμένο για πολλαπλές χρήσεις.