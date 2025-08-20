Η νύχτα μέρα έγινε σε περιοχή της νότιας Ιαπωνίας καθώς μια μπάλα φωτός εθεάθη να πέφτει σε διάφορα μέρη του Κιούσου και του Σικόκου.

Οι ειδικοί περιέγραψαν την «πύρινη σφαίρα», ως έναν ιδιαίτερα φωτεινό μετεωρίτη ή πεφταστέρι, ανέφερε το ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Πολυάριθμες αναρτήσεις εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατέγραφαν πλάνα της φωτεινής μπάλας να καίγεται καθώς έπεφτε.

Ο Τοσιχίσα Μαέντα, διευθυντής του Διαστημικού Μουσείου Σεντάι, περιέγραψε το συμβάν ως ένα φαινόμενο κατά το οποίο σωματίδια σκόνης ή θραύσματα αστεροειδών από το διάστημα λάμπουν έντονα καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και καίγονται.

«Φαντάζομαι ότι η γύρω περιοχή έγινε τόσο φωτεινή όσο η μέρα για μια στιγμή, και είναι πιθανό να έπεσε στον ωκεανό ως μετεωρίτης», φέρεται να είπε ο Μαέντα.

Οι μετεωρίτες είναι σχετικά συνηθισμένοι, με πάνω από 500.000 πύρινες σφαίρες να πέφτουν πάνω από τη Γη ετησίως . Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς πέφτουν πάνω από ωκεανούς και ακατοίκητες περιοχές, γεγονός που τους καθιστά μια αξέχαστη εμπειρία όταν τους βλέπουμε.

Ωστόσο, μεγαλύτερες πύρινες σφαίρες είναι γνωστό ότι προκαλούν ζημιές, όπως ο μετεωρίτης Τσελιάμπινσκ, ο οποίος προκάλεσε τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές όταν εξερράγη πάνω από την περιοχή των Ουραλίων της Ρωσίας το 2013.