Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Πρωτοποριακή Επέμβαση αποκατάστασης γιγαντιαίας διαφραγματοκήλης

*Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Adjunct Professor of Surgery, Ohio State University, USA, Governor του Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρίας Ρομποτικής Χειρουργικής (CRSA), Καθηγητής κλινικής χειρουργικής (Clinical Professor of Surgery) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (European University Cyprus – EUC), Τακτικό μέλος της Academy of Master Surgeon Educators του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών.