Ιδιοφυείς τρόποι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το μισοτελειωμένο κουτί δημητριακών μας

Daniela Simona Temneanu / EyeEm via Getty Images

Πώς να ξεχειλώσουμε την διάρκεια ζωής των δημητριακών που ήδη έχουμε

Ας χρησιμοποιήσουμε δημητριακά σε άλλα γεύματα

Fish and chips, το στυλ “Below Deck” : Ο σεφ της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς ριάλιτι Below Deck του Bravo, Ντέιβ Γουάιτ, λατρεύει την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε τα δημητριακά μας για να πανάρουμε και, μάλιστα, την πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα με την πρόταση να φτιάξουμε fish and chips με οποιαδήποτε δημητριακά έχουμε στη διάθεσή μας.