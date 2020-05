Ιδρυμα Ωνάση: Διάλεξη Κωνσταντίνου Δασκαλάκη και «Άμλετ» διά χειρός Γιάννη Χουβαρδά

Την πρώτη μέρα εξετάστηκαν οι πιο σύγχρονες πρακτικές σε οτιδήποτε αφορά την κυκλικότητα, μέσω μιας σειράς ομιλιών, πάνελ συζητήσεων, εκθέσεων και επιδείξεων πρωτοποριακών υλικών και πρακτικών. Aποσπάσματα ομιλιών των Professor Rebecca Earley (Ερευνήτρια σε θέματα design και κυκλικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Λονδίνου - Συν-ιδρύτρια του Centre for Circular Design, University of the Arts London), Professor Carole Collet (Καθηγήτρια Design για Βιώσιμο Μέλλον στο Central Saint Martins, University of the Arts London), Dr. Kate Goldsworthy (Καθηγήτρια Σχεδίου Κυκλικών Υφασμάτων και Συνιδρύτρια του Centre for Circular Design, UAL) και Seetal Solanki (Materials designer,Ιδρύτρια & Διευθύντρια του Ma-tt-er).

Αρχείο Καβάφη «Ο Δημάρατος», Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα

Διάρκεια: 93 λεπτά

Επτά συναντήσεις με αφορμή επτά καβαφικά ποιήματα. Στις συναντήσεις, η ανάλυση του ποιήματος ακολουθείται από μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την καβαφική ποίηση. Σε μία από αυτές τις επτά συναντήσεις-μαθήματα αναλύεται το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη «Ο Δημάρατος» από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννη Παπαθεοδώρου.