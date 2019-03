Ιωάννης Μυλωνόπουλος: Η Ελλάδα του αύριο ας μην μείνει μια ρομαντική ουτοπία

Με ένα βότσαλο από την Κρήτη, μαζί του, συνεχίζει διδακτορικές σπουδές του στο πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης το2001 στην Κλασική Αρχαιολογία ενώ το 2002 διακρίνεται με το βραβείο Margarete Häcker για την καλύτερη διατριβή στον τομέα κλασικών σπουδών στη γερμανική γλώσσα. Με πεδίο του την αρχαιολογία, ιστορία τέχνης, αρχαία ιστορία, κλασική φιλολογία, αιγυπτολογία, κάνει μια διαδρομή από το 2003 στα Πανεπιστήμια Βιέννης και Ερφούρτης, κι επισκέπτης καθηγητής στη Σορβόννη και από το 2008 στο τμήμα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας στο Columbia των ΗΠΑ. Το 2014 – τιμάται Distinguished Columbia Faculty Award ως ένας από τους οκτώ καλύτερους καθηγητές του Πανεπιστημίου και από το 2016 αναλαμβάνει διευθυντής του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών (Director of the Program in Hellenic Studies,Department of Classics, Columbia University).