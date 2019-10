Ιράν: Γνωστή Ρωσίδα δημοσιογράφος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύμφωνα με το Associated Press, η Γιούζικ κρατείται από νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και είχε πετάξει στην Τεχεράνη την Κυριακή, με Ιρανούς αξιωματούχους να προβαίνουν σε κατάσχεση του διαβατηρίου της. Η σύλληψή της έγινε την Τετάρτη. Η ίδια είχε ανεβάσει στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή της στη χώρα.

Σύμφωνα με τους The Moscow Times, η εξαφάνιση της Γιούζικ είχε ανακοινωθεί πρώτα από την κόρη της, που είχε αναφέρει ότι η μητέρα της είχε συλληφθεί «σε άλλη χώρα». Επίσης, ο Βοϊτσεχόφσκι έγραψε στο Facebook ότι ήταν αντιμέτωπη με 10 χρόνια φυλάκισης για τις κατηγορίες περί συνεργασίας με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Russian Life, η Γιούζικ είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας του «Οι Νύφες του Αλλάχ», ενός βιβλίου για τις Τσετσένες βομβίστριες αυτοκτονίας, που έχει εκδοθεί σε 10 χώρες. Έχει εργαστεί στον Καύκασο για πάνω από 10 χρόνια και έχει γράψει για το GQ και το Foreign Policy σχετικά με τον Καύκασο, την Τσετσενία και την τρομοκρατία. Σύμφωνα με βιογραφία της στην ιστοσελίδα της Wiedling Literary Agency, έχει γεννηθεί το 1981 και έχει 4 παιδιά.

