Ισραήλ - Χαμάς: Πόλεμος μέχρις εσχάτων;

Α) Αιφνιδιασμός και Αντίκτυπος

Ο ανωτέρω ολιστικός στόχος συνάδει με το υπαρξιακό στρατηγικό δίλημμα του Ισραήλ μετά την υβριδική επίθεση, καθώς τέθηκε εν αμφιβόλω η Στρατηγική Αποτροπή του Ισραηλινού Κράτους και απειλήθηκαν οι δύο ομόκεντροι κύκλοι της στρατηγικής ασφάλειάς του, του εσωτερικού πλαισίου και του εγγύς εξωτερικού, ενώ παράλληλα τρώθηκε σημαντικά η άυλη δικλείδα ασφαλείας που συνίσταται στη διατήρηση της φήμης του άτρωτου (status of invulnerability).

Οι σοβαροί κλυδωνισμοί στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα του Ισραήλ, δημιούργησαν την ανάγκη για κυβέρνηση εθνικής ενότητας ενεργοποιώντας τα ανακλαστικά εθνικής συσπείρωσης (rally around the flag effect). Παραταύτα η αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών και η απονομιμοποίηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από σημαντικό μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο για το Ισραήλ μεσομακροπρόθεσμα, καθώς υπονομεύεται η αρχή της συνισταμένης των δυνάμεων (unity of effort), γεγονός που θέτει την ισραηλινή πολιτική ηγεσία υπό τη δαμόκλειο σπάθη της επίτευξης σχετικά γρήγορου αποτελέσματος και επιβάλλει κυρίως την ανάγκη στρατηγικής εξόδου από τη πολύπλευρη κρίση (extrication strategy) ώστε να μην υποπέσει στο θανάσιμο σφάλμα των Αμερικανών στο Αφγανιστάν.