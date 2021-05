Ιστορική απολογία από το BBC: Συνέντευξη - ορόσημο με την Νταϊάνα έγινε με «δόλιες μεθόδους»

Richard Baker via Getty Images 24 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, οι Βρετανοί αναζητούν ακόμα την αλήθεια και η φιγούρα της πριγκίπισσας τους συγκινεί. (Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images Images)

Το BBC «απώλεσε τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και διαφάνειας που είναι το χαρακτηριστικό του» κατά την συνέντευξη του δημοσιογράφου Μάρτιν Μπασίρ με την Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη», ανέφερε σε επείγουσα είδησή του το βρετανικό δίκτυο το μεσημέρι της Πέμπτης (20 Μαϊου) ξαφνιάζοντας όσους έλαβαν την σχετική ειδοποίηση στο κινητό τους τηλέφωνο. Λίγη ώρα αργότερα, η είδηση παρουσιαζόταν αναλυτικά μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων της τρέχουσας ειδησεογραφίας στην ηλεκτρονική μορφή της, στον ιστότοπο του BBC. «Το BBC έχει καταθέσει μια ανεπιφύλακτη συγνώμη μετά από μια έρευνα που κατέληξε στην διαπίστωση, ότι ένας εξέχων δημοσιογράφος χρησιμοποίησε «δόλιες» μεθόδους για να εξασφαλίσει μια συνέντευξη-ορόσημο με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς ο γάμος της διαλυόταν.

Jeff Overs via Getty Images Ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ του BBC, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την επίμαχη συνέντευξη της πριγκιπισσας Νταϊάνα την δεκαετία του '90. (Photo by Jeff Overs/BBC News & Current Affairs via Getty Images)

Ο δημοσιογράφος του BBC Μάρτιν Μπασίρ έκανε αυτή την συνέντευξη που υπήρξε καθοριστική για την καριέρα του, με την Νταϊάνα το 1995, στην οποία εκείνη αναφέρθηκε λεπτομερώς στην κατάρρευση της σχέσης της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Ο Γενικός Διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι δήλωσε (την Πέμπτη 20 Μαϊου) ότι η συνέντευξη «έμεινε πολύ μακριά από αυτό που το κοινό έχει δικαίωμα να περιμένει.»

«Ενώ το BBC δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το ρολόι μετά από ένα τέταρτο ενός αιώνα, μπορούμε να ζητήσουμε μια πλήρη και άνευ όρων συγνώμη. Το BBC προσφέρει σήμερα (την απολογία του)», δήλωσε ο Ντέιβι.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο Μπασίρ είχε δείξει ψεύτικους τραπεζικούς λογαριασμούς στον αδερφό της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, με τους οποίους «τον εξαπάτησε και τον ώθησε να κανονίσει συνάντηση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα».

«Αποκτώντας πρόσβαση στην πριγκίπισσα Νταϊάνα με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μπασίρ μπόρεσε να την πείσει να συμφωνήσει να δώσει την συνέντευξη», σημειώνεται στα συμπεράσματα της έρευνας, προσθέτοντας ότι αυτή η συμπεριφορά παραβίαζε τις οδηγίες του BBC.

Ο δημοσιογράφος του BBC παραιτήθηκε καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα για τη συνέντευξη του ορόσημου της πριγκίπισσας Ντιάνα

Douglas Peebles via Getty Images O πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν ακόμα ζούσαν στον αστερισμό ενός γάμου που ενθουσίασε τους Βρετανούς. Πολύ πριν από το δράμα... (Photo by Douglas Peebles/Corbis via Getty Images)