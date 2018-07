Ιταλίδες αθλήτριες πανηγυρίζουν για τη νίκη τους. Η φωτογραφία γίνεται viral στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα

Ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona l'Italia ha vinto l'oro nella staffetta 4×400 grazie alle atlete Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo. Il loro talento e i loro sorrisi sono la risposta all’Italia di Pontida, razzista, imbrogliona, ciarlatana e violenta. Atlete afro-italiane? Nuove italiane? Atlete italiane, punto. L’Italia multiculturale, nata dal sogno repubblicano dei suoi fondatori, non verrà fermata. Non verrà fermata. #giochidelmediterraneo #pontida

