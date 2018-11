Jonathan Jackson. Ο γνωστός τραγουδιστής και ηθοποιός εξηγεί πως έγινε ορθόδοξος

Photo by Chrisie Goodwin

Photo by Chrisie Goodwin

Ο Jonathan Jackson γεννήθηκε στη Φλόριντα αλλά, με απόφαση των γονέων τους, η οικογένεια μετά από λίγα χρόνια μετοίκισε στο Ορεγκον όπου ο ίδιος και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του Richard Lee έκαναν μαθήματα υποκριτικής τα οποία τους επέτρεψαν να αρχίσουν σε πολύ νεαρή ηλικία μιαν επαγγελματική καριέρα ηθοποιού σε τηλεοπτικές σειρές στην οποία ο Jonathan ομολογουμένως διακρίθηκε πολύ περισσότερο από τον Richard. Ομως οι πολύ αγαπημένοι αδελφοί Jackson ασχολήθηκαν παράλληλα (και μάλιστα μαζί) επίσης με την μουσική αν και σε ερασιτεχνικό αρχικά επίπεδο σχηματίζοντας ένα συγκρότημα στο οποίο ο Jonathan τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα και ο Richard ντραμς. Το 2004, όταν ο Jonathan ήταν είκοσι δύο ετών και με την καριέρα του ως ηθοποιού να πηγαίνει όλο και καλύτερα αλλά και αφού είχε ήδη αρχίσει αρκετά χρόνια πριν να γράφει τραγούδια, οι αδελφοί Jackson με την προσθήκη ενός μπασίστα και ενός δεύτερου κιθαρίστα (που από μια στιγμή και μετά καταργήθηκε και μετατράπηκαν στο αρχετυπικό τρίο κιθάρας, μπάσου και ντραμς που είναι μέχρι σήμερα) σχημάτισαν τους Enation αν και σύντομα το όνομα τους άλλαξε, για λόγους αναγνωρισιμότητας, σε Jonathan Jackson + Enation. Έκτοτε με μόνα μόνιμα μέλη τους αδελφούς Jackson το γκρουπ ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία στην Αμερική, έχοντας κυκλοφορήσει από το ’04 συνολικά δέκα albums (τα δύο live) του απλού μεν αλλά ιδιαίτερα μελωδικού και δυναμικού rock τους με πιο πρόσφατο το περυσινό «Anthems For The Apocalypse». Αν και αφιερώνει στην μουσική όλο και περισσότερο χρόνο ο Jonathan Jackson δεν εγκατέλειψε την ηθοποιία, από το ’12 μάλιστα συμμετέχει με αμφότερες τις ιδιότητες του στη σειρά «Nashville» η οποία έχει ως θέμα την βιομηχανία του ιδιώματος της country που, ως γνωστόν, εδρεύει στο Νάσβιλ του Τενεσί.

DmitryVPetrenko via Getty Images

DmitryVPetrenko via Getty Images

Photo by Christie Goodwin

Photo by Christie Goodwin

To live album σας («Live From Nashville», 2016) με εξέπληξε αρκετά, εννοώ ότι ο ήχος σας γίνεται όχι τόσο δυνατότερος όσο πιο δυναμικός στην σκηνή από όσο είναι στο στούντιο, έτσι δεν είναι; Γιατί συμβαίνει αυτό και κυρίως γιατί δεν συμβαίνει και στις ηχογραφήσεις σας;

Photo by Christie Goodwin

Photo by Christie Goodwin

Με εξέπληξαν επίσης μερικές από τις διασκευές τραγουδιών άλλων που παίζετε στις ζωντανές εμφανίσεις σας. Μπορώ για παράδειγμα να καταλάβω το γιατί διασκευάσατε το «The One I Love» των R.E.M. αλλά όχι και το «The Fly» των U2 και το «Exit Music (For A Film)» των Radiohead.

Πάντα μου άρεσε να διασκευάζω όχι και τόσο πολύ γνωστά τραγούδια. Το «The Fly» μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι ο λόγος για αυτό είναι ότι, αν αφαιρέσεις όλα τα εφέ της αυθεντικής εκτέλεσης, αυτό που απομένει είναι ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να έχει ερμηνεύσει ο Elvis την δεκαετία του ’50. Το «Exit Music» είναι ένα επικό, ασυγκράτητο τραγούδι! Μου αρέσουν πολύ οι ερμηνευτές που έχουν αυτήν την «οπερετική» ικανότητα και ο Thom Yorke, ο τραγουδιστής των Radiohead, μπορεί να ανεβάζει συνεχώς την φωνή του, πάντα με έλκυαν αυτές οι φωνές. Επίσης το τραγούδι έχει μιαν από τις πιο απίστευτες γραμμές μπάσου και σχήμα στα ντραμς που έχω ακούσει ποτέ και ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό το πως έπρεπε να το προσαρμόσουμε για να το παίξουμε ως το βασικό τρίο το οποίο είμαστε!

Πώς αισθάνθηκες και τι σήμαινε για εσένα το να είσαι support στην τελευταία περιοδεία των Echo And The Bunnymen; Και γιατί το έκανες σόλο και αντίστοιχα πώς ένιωσες όταν ήσουν στη σκηνή χωρίς τους Enation;

Ηταν περισσότερο και από θαυμάσια εμπειρία το να ανοίγω τις συναυλίες των (λαμπροτέρων εκπροσώπων της αναβίωσης της ψυχεδέλειας στη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του ’80 – σ. σ.) Echo And The Bunnymen. Ο Ian McCulloch χωρίς αμφιβολία είναι από τους καλύτερους τραγουδοποιούς της γενεάς του και η φωνή του εξακολουθεί να είναι κάτι περισσότερο και από απίστευτο! Το να βλέπω τις συναυλίες τους ήταν έμπνευση και αληθινή ευλογία για εμένα ως μουσικό. Όσο για το ότι στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας στην Αγγλία έπαιξα σόλο ήταν απλά ένα ζήτημα προγραμματισμού ανάμεσα σε εμένα και τα άλλα μέλη της μπάντας. Κατέληξε όμως να είναι, αν και τρομερή πρόκληση, υπέροχη εμπειρία. Ηταν συναρπαστικό να στέκομαι στη σκηνή και μόνο με την κιθάρα μου μπροστά στο μικρόφωνο. Υπήρχε κάτι στην ακινησία και την ησυχία του κοινού που πραγματικά μου άρεσε πολύ.

Γιατί κυκλοφόρησες έναν δίσκο με τίτλο «Anthems For The Apocalypse» αυτήν ακριβώς την εποχή; Πιστεύεις ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτεί την αρχή της Αποκάλυψης ή για εσένα η πολιτική και η θρησκεία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση;

Ο τίτλος του δίσκου δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον Τραμπ, το νόημα του είναι καθαρά πνευματικό. Αποκάλυψη εκτός από το τέλος του κόσμου σημαίνει επίσης να «ξεσκεπάζεις», να φανερώνεις. Νιώθω ότι αυτά τα νοήματα εμπεριέχονται πολύ περισσότερο στον τίτλο του τραγουδιού που έδωσε και τον τίτλο του album. Κατά μιαν έννοια το «Anthems For The Apocalypse» είναι ένα ερωτικό τραγούδι τοποθετημένο στο τέλος του κόσμου. Οσον αφορά στην πολιτική δεν με ενδιαφέρει στην κομματική διάσταση της. Γράφω πότε – πότε πολιτικά τραγούδια αλλά όχι με κίνητρο οποιαδήποτε κομματική ιδεολογία.

Κρίνοντας από τα υπόλοιπα τραγούδια του album ίσως πιστεύεις ότι η Αποκάλυψη, πριν συμβεί και ίσως ακόμα και το ίδιο το γεγονός σε κάποιο βαθμό, είναι κάτι που είτε συμβαίνει είτε όχι σε έναν άνθρωπο σε καθημερινή βάση;

Ναι, αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος για να το θέσεις. Όλα αυτά υπάρχουν στο τραγούδι, το τέλος του κόσμου υπάρχει στις ζωές μας καθημερινά και ανεξάρτητα από το πότε θα συμβεί το γεγονός της Αποκάλυψης όλοι γνωρίζουμε ότι το προσωπικό μας τέλος αναπόφευκτα θα έρθει και όχι σε απεριόριστο διάστημα. Είναι παράδοξο να λες «όταν ο κόσμος θα τελειώσει εμείς θα χορεύουμε» αλλά είναι μια έκφραση του να βιώνεις την αγάπη του Θεού ανάμεσα στο χάος και τον θάνατο.

Γιατί έδωσες στο δισκογραφικό σου label το όνομα Hilasterion και τι ακριβώς σημαίνει;

Εχουν περάσει χρόνια από τότε που αναζήτησα την σημασία του αλλά, αν δεν απατώμαι, σημαίνει Ιλαστήριον. Μου αρέσει ο ήχος του και ο αδελφός μου και εγώ είχαμε γράψει πριν πολλά χρόνια μιαν ιστορία στην οποία υπήρχε μια μυστική δύναμη με το όνομα Hilasterion επειδή μας άρεσε πολύ ο συμβολισμός της λέξης.

Έχεις έρθει πολλές φορές και για διαφορετικούς λόγους στην Ελλάδα αλλά θα ήθελες να έρθεις μαζί με τους Enation για να παίξετε εδώ; Υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό στο προσεχές μέλλον;

Είναι κάτι που είναι στα σχέδια μας και το προσπαθούμε αρκετά χρόνια τώρα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έρθουμε με τους Enation για μια συναυλία στην Ελλάδα ίσως και εντός του ’19. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμένα από πολλές πλευρές!