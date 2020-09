Ο πόλεμος του καφέ: Μια σκοτεινή υπόθεση

Ηταν καλό όσο διήρκεσε... Το «Coffeeland: One Man’s Dark Empire and the Making of the Favorite Drug» (2020) του Αυγουστίνου Σεντζέγουικ, όπως ανακοινώνει ο τίτλος, αφηγείται μια ιστορία που δεν διαφέρει πολύ απ′ ό,τι θα μπορούσε να ειπωθεί για την κολομβιανή παραγωγή κοκαΐνης και την τρομοκρατία για τα ναρκωτικά, με ένα άλλο προϊόν... Ο καφές παρήχθη από κάτι σαν την δουλεία και στη συνέχεια ωθήθηκε σε ένα ευγενικό προλεταριάτο... Οι Αμερικανοί, υπό την πίεση του μαζικού μάρκετινγκ και της ψευδο-επιστημονικής προπαγάνδας, ενθαρρύνθηκαν να πίνουν όλο και περισσότερο καφέ, ενώ οι αγρότες του Ελ Σαλβαδόρ υποφέρουν και πεθαίνουν στην μονοκαλλιέργεια καφέ που προωθούν οι καλλιεργητές φυτειών. Τόσο η Βόρεια όσο και η Κεντρική Αμερική έγιναν «coffeelands».