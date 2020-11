Κάιλι Μινόγκ, Σερ και Ρόμπι Γουίλιαμς σε ένα τραγούδι για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Η Κάιλι Μινόγκ, η Σερ και ο Ρόμπι Γουίλιαμς ένωσαν τις δυνάμεις και τις φωνές τους σε ένα τραγούδι για τη φιλανθρωπική οργάνωση Children in Need.

Μαζί με τον Νάιλ Ρότζερς, τον Λέινι Κράβιτζ, τη Τζες Γκλιν, την Mel C, τον Γκρέγκορι Πόρτερ και πολλούς ακόμη -συνολικά 25 τραγουδιστές-, οι τρεις σούπερσταρ ηχογράφησαν την μπαλάντα των Oasis «Stop Crying Your Heart Out», συνοδεία της Ορχήστρας του BBC.